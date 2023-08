Garcia stupisce tutti e cambia il futuro dell’azzurro? Le ultime

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato e i possibili nomi da regalare a Rudi Garcia per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Il club partenopeo vuole continuare a stare in vetta al campionato italiano e vuole fare benissimo anche in Europa, con la Champions League che è il sogno, forse impossibile, di Aurelio De Laurentiis. Per la prossima stagione non c’è ancora la rosa al completo, visto che manca ancora il sostituto di Kim Min-Jae e il sostituto di Ndombele.

Calciomercato Napoli, Lozano in campo: resta in azzurro?

Questo pomeriggio il Napoli scende in campo contro il Girona per un’amichevole estiva dal sapore di campionato. Il club spagnolo è arrivato al decimo posto nell’ultima Liga e sarà un test molto importante per testare la condizione fisica degli azzurri in vista dell’inizio della prossima stagione.

Per la prima volta dall’inizio del ritiro scende in campo anche Hirving Lozano. L’attaccante messicano è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal club azzurro perché ci sono difficoltà sul rinnovo del contratto con il club partenopeo. C’è una trattativa in corso con i Los Angeles FC ma il calciomercato in America chiuderà alla mezzanotte americana (6 del mattino in Italia) e difficilmente si riuscirà a trovare la quadra.

La titolarità di Lozano contro il Girona può anche essere un indizio di mercato molto importante: El Chucky potrebbe decidere di rinnovare alle cifre che offre De Laurentiis e continuare la sua avventura in azzurro.