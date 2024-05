Mazzocchi da leader: messaggio alla squadra in vista del Lecce, poi il commento sulla crisi

Un pareggio che serve poco al Napoli quello maturato contro la Fiorentina: le parole di Calzona nel post partita.

Il Napoli ci prova, ma non riesce a trovare la vittoria contro la Fiorentina. Gli azzurri e la Fiorentina danno vita ad una partita divertente, ma il risultato finale serve davvero poco alla squadra Francesco Calzona.

Gli azzurri, infatti, avevano bisogno di una vittoria per tenere viva la speranza di qualificazione alla prossima Conference League. Ora il distacco dalla Fiorentina resta di due punti e la Fiorentina avrà ancora due partite a disposizione per conquistare almeno un punto che garantirebbe ai ragazzi di Vincenzo Italiano la partecipazione alla prossima Conference.

Fiorentina-Napoli, le parole di Mazzocchi nel post partita

Pareggio amaro per il Napoli, dunque, ma che comunque porta con sé alcuni aspetti positivi. Pasquale Mazzocchi nel post partita ha commentato il pareggio contro i ragazzi di Vincenzo Italiano.

Di seguito le sue parole a Dazn:

Che aria si respira nello spogliatoio?

“È da tempo che si respira un’aria pesante. Stasera era importante trovare compattezza di squadra e non il risultato. Penso che questa sera abbiamo lottato fino alla fine e dobbiamo ripartire da qui, nonostante manchi solo una partita”. Vi siete dati una spiegazione?

“Purtroppo quando si entra in un vortice si fa fatica a fare tutto e le partite non vanno come vorresti. Ripeto dobbiamo ripartire da qui anche se non ci sono molte cose da dire quest’anno”. È strano fare fatica a gestire le situazioni?

“Dopo la punizione siamo andati in blackout. Però poi abbiamo avuto una bella reazione. All’intervallo ci siamo guardati e ci siamo parlati e siamo usciti bene nel secondo tempo”.

Un messaggio chiaro diretto a tutta la squadra da parte di Mazzocchi che in pochi mesi è subito diventato leader dello spogliatoio azzurro. Secondo lui, il Napoli deve ripartire dal match di questa sera. La prestazione degli azzurri, infatti, non è stata così negativa come le ultime uscite.

Mazzocchi, poi, ha parlato anche della crisi che il Napoli sta vivendo dall’inizio della stagione. L’esterno ex Salernitana ha ammesso che da tempo c’è un’aria pesante all’interno dello spogliatoio. L’obiettivo di questa sera non era il risultato, ma ritrovare compattezza e gli azzurri hanno lottato fino alla fine per raggiungere la vittoria.