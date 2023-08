Stadio Collana, contatto De Laurentiis-De Luca: l’idea del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha contattato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere informazioni sul nuovo stadio Collana.

Una luce in fondo al tunnel, una speranza per tutti gli abitanti del Vomero e della città di Napoli: la Regione Campania ha presentato il nuovo progetto per lo stadio Arturo Collana. Lo storico impianto situato nel quartiere Vomero è in stato di abbandono da anni e vive in condizioni fatiscenti.

Nella giornata di ieri, presso la sede centrale delle Giunta Regionale a Santa Lucia, è stato appunto presentato il nuovo progetto che prevede dieci nuove palestre, un campo da basket, una pista di pattinaggio e la fine dei lavori di risanamento della piscina coperta, oltre a un parcheggio con ben 222 posti auto.

Spunta la candidatura di De Laurentiis

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che verranno investiti 40 milioni di euro per il rinnovo dello stadio Collana e che entro due anni saranno completati tutti i lavori. Inoltre, De Luca ha anche confermato un contatto con Aurelio De Laurentiis, parlando di un presidente molto importante che lo ha chiamato nel cuore della notte per chiedere informazioni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’idea del presidente del Napoli è quella di far allenare alcune squadre delle giovanili al Collana. Un’idea che De Laurentiis accarezza da parecchio tempo e che ora, visti anche gli ottimi rapporti con De Luca ottimi, potrebbe diventare realtà.