ULTIM’ORA – Notizia sul futuro di Osimhen: sta accadendo a Castel di Sangro

Arriva una notizia dal ritiro di Castel di Sangro del Napoli: nelle prossime ore può arrivare la decisione finale sul futuro di Osimhen.

Il Napoli è a Castel di Sangro e trascorre sereno il proprio ritiro. Dopo la vittoria per 4-0 di ieri nell’amichevole contro i turchi dell’Hatayspor, in Abruzzo si respira un clima di festa e oggi tantissimi tifosi erano allo stadio Teofilo Patini per assistere all’allenamento degli azzurri.

Ma una notizia arrivata in questa serata di fine luglio scalda il cuore dei tifosi del Napoli e potrebbe far accrescere ulteriormente l’entusiasmo. Infatti, come rivelato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, a Castel di Sangro è arrivato Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

Rinnovo Osimhen, l’agente è a Castel di Sangro

Dalle notizie circolate negli ultimi giorni, il rinnovo di Osimhen per altri due anni (fino a giugno 2027) è veramente a un passo. L’accordo tra il procuratore del nigeriano e Aurelio De Laurentiis è stato trovato, ma l’arrivo in Abruzzo di Calenda servirà per formalizzare il tutto.

Nelle prossime ore potrebbe già esserci l’incontro decisivo con il patron azzurro De Laurentiis e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma di Osimhen sul nuovo contratto e l’annuncio ufficiale da parte del club. I tifosi non aspettano altro, ma la percentuale di una permanenza di Victor in maglia azzurra cresce a dismisura.