Napoli, due club di A pronti a soffiare agli azzurri un obiettivo per la fascia

Occasione di mercato:non c’è solo il Napoli su di lui, altri due club di Serie A pronti a beffare i campioni d’Italia

Uno dei temi più caldi in casa Napoli è quello dell’esterno destro offensivo. Mentre Matteo Politano, nonostante le voci ad inizio mercato che lo volevano fuori dal progetto azzurro, dovrebbe rimanere anche sotto la nuova guida di Rudi Garcia, è più complicata la situazione legata a Hirving Lozano.

L’esterno messicano è in scadenza nel 2024 e, come ribadito svariate volte, De Laurentiis non ha intenzione di aspettare chi non è sicuro di continuare con la maglia azzurra alle sue condizioni. Durante l’ultima amichevole, contro i turchi dell’Hatayspor, l’ex PSV non è entrato neanche per un minuto, lasciando sconsolato lo stadio come dimostrato dallo scatto della nostra redazione. Insomma, le strade del Napoli e Lozano potrebbero presto dividersi

Napoli, se Lozano parte c’è già il piano B: ma occhio all’interesse di altre due squadre italiane

Se il messicano dovesse partire il Napoli avrebbe già le idee chiare sul possibile sostituto. Si tratta di Tete, brasiliano classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, che ha il contratto in scadenza a fine 2023. Tuttavia, in seguito alle proroga della legge FIFA che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi, potrebbe liberarsi a zero.

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, su di lui potrebbe non esserci solo il club partenopeo. Infatti, il quotidiano parla di un interesse anche da parte di Lazio e Fiorentina.