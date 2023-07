Lozano sempre più lontano dal Napoli: il gesto non lascia dubbi!

Con il trascorrere delle settimane, sembra definirsi sempre di più il futuro del Chucky, Hirving Lozano, in scadenza il prossimo anno.

Il messicano aveva due opzioni sul tavolo: quella del rinnovo (al ribasso), oppure la cessione, nonostante le poche offerte, almeno sino ad oggi, arrivate sul tavolo del Napoli.

Il messaggio di Garcia e società

Quest’oggi, nel primo test d’Abruzzo contro l’Hatayspor che ha visto il Napoli imporsi per 4-0 nel segno di Osimhen e Simeone, entrambi autori di due goal, non c’è stato il minimo spazio per Lozano.

Un fatto emblematico, soprattutto se rapportato alle scelte di Rudi Garcia che tra prima e seconda frazione ha dato spazio a tutti gli elementi a disposizione nella rosa.

Se infatti la formazione ufficiale ricordava molto quella dei titolarissimi che hanno conquistato il tricolore, dopo aver indirizzato la gara, i secondi 45 minuti sono scivolati con i vari: Zerbin, Zedadka e Obaretin in campo.

Nonostante ciò, l’ex PSV non ha calcato il campo di Castel di Sangro neanche per un minuto, lasciando sconsolato lo stadio come dimostrato dallo scatto della nostra redazione. Insomma, il Napoli e Lozano sono sempre più distanti.