Lozano verso la cessione: accordo vicino, incontro per chiudere

Il calciatore messicano Hirving Lozano sembra essere sempre più vicino a lasciare il Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato.



Dopo essere stato messo da parte nel progetto della società di De Laurentiis, Lozano ha suscitato interesse da parte di club dell’Arabia Saudita e della Premier League, ma senza ancora giungere a offerte concrete. Una pista concreta sarebbe quella che porta il Chucky Lozano nel campionato di MLS. L’attaccante messicano, messo alla porta dal club azzurro, pare che stia pensando seriamente di approdare negli Stati Uniti per vivere una nuova avventura.

Lozano pronto a trasferirsi in America

Secondo quanto riportato dai colleghi messicani di Wdeportes, il Chucky Lozano sarebbe molto vicino a firmare con i Los Angeles FC, un club della Major League Soccer (MLS) negli Stati Uniti. L’amicizia e i colloqui con il connazionale Carlos Vela, giocatore dei Los Angeles FC, sembrano aver giocato un ruolo chiave nel convincere Lozano ad accettare questa nuova sfida nel campionato americano.

Le trattative tra il Napoli e i Los Angeles FC sembrano essere in fase avanzata, e le prossime ore saranno fondamentali per la chiusura dell’affare. Si parla di un contratto di quattro anni, ricco e redditizio per il giocatore messicano.

Lozano sembra essere deciso a fare le valigie e intraprendere questa nuova avventura nella MLS, mentre il Napoli potrà liberare spazio nel proprio organico e intervenire sul mercato con un nuovo arrivo. La risposta definitiva all’offerta dei Los Angeles FC verrà fornita dagli agenti del giocatore dopo l’incontro con il club statunitense.

Se la trattativa si concluderà positivamente, Hirving Lozano saluterà il Napoli e la Serie A per intraprendere una nuova fase della sua carriera calcistica, regalando agli appassionati di calcio negli Stati Uniti l’opportunità di godere del suo talento nel campionato della Major League Soccer.