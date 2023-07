Decisione a sorpresa di Garcia: cambia il ruolo del top player

Rudi Garcia sta apportando delle modifiche alla formazione del Napoli: idea nuovo ruolo per una delle stelle azzurre.

Il Napoli si appresta a ricominciare il campionato con una nuova direzione tecnica guidata da Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, che sembra già a suo agio nell’affrontare l’eredità lasciata da Luciano Spalletti, capace di riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Le prime uscite del Napoli hanno convinto i tifosi che hanno visto una squadra propositiva e con una giusta grinta che non è andata a diminuire dopo la vittoria del campionato. La vittoria per 4-0, firmata da Victor Osimhen e Giovanni Simeone, nella prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro contro l’Hatayspor ha messo in mostra qualità con cui gli azzurri dovranno ripartire nella prossima stagione.

Con idee chiare e una visione tattica audace, Garcia punta a sfruttare al massimo le qualità dei suoi giocatori, e uno di quelli che potrebbe primeggiare nel nuovo approccio è Kvaratskhelia, già protagonista in azzurro questa stagione.

Garcia cambia il ruolo di Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Garcia apporterà dei cambiamenti nella sua squadra rispetto alla gestione di Spalletti. Con il tecnico toscano, Kvara aveva trovato il suo habitat naturale sull’esterno, partendo largo quasi sulla linea laterale per puntare subito gli avversari. Il nuovo tecnico, invece, desidera variare il punto di partenza della ricezione del pallone.

Garcia predilige un gioco più diretto e aggressivo, mirando a bucare centralmente il muro avversario, con una maggiore libertà di osare e sperimentare giocate vincenti in qualsiasi momento. Questa filosofia verrà certamente richiesta anche a Kvaratskhelia, che si troverà impiegato sulla trequarti per avvicinarsi maggiormente alla porta avversaria e ricevere inviti a calciare più frequentemente in porta.

L’obiettivo di questa mossa tattica è duplice: avvicinare Kvaratskhelia a Osimhen, formando una coppia offensiva per mettere sotto pressione le difese e, allo stesso tempo, togliere punti di riferimento agli avversari. Viste le prestazioni del georgiano nello scorso campionato, che gli sono valse l’MVP della Serie A, questo può sembrare un azzardo, ma Garcia è convinto di poter fare un ottimo lavoro con il classe 2001.

Se il tecnico francese riuscirà a esaltare al massimo le qualità dei suoi giocatori, compreso il talentuoso Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe diventare una minaccia ancora più seria per le altre squadre del campionato. Con un gioco più dinamico, diretto e imprevedibile, gli azzurri potrebbero candidarsi nuovamente per la vittoria del titolo.