È stato un Napoli straripante quello visto quest’oggi sul manto erboso del Patini nella terza amichevole stagionale disputata contro i turchi l’Hatayspor.

Gli azzurri di mister Rudi Garcia, in quel di Castel di Sangro, hanno annichilito la compagine turca imponendosi con un sontuoso 4-0. La squadra partenopea ha fatto la voce grossa dinanzi al proprio pubblico, vedendosi trascinata dal solito Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, straripante sul campo della stadio Patini, ha prima aperto le marcature e poi realizzato la rete del raddoppio, confermandosi in grande forma, sia mentale che fisica. Il Napoli ha poi dilagato trovando la via del gol con un incontenibile Giovanni Simeone, autore di una doppietta di rara fattura. A brillare è stato anche Kvaratskhelia, tra i protagonisti del match con una prestazione di grande spessore.

Al termine di Napoli-Hatayspor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Simeone, analizzando la vittoria degli azzurri.

Garcia ci ha fatto i complimenti e detto di continuare così per tutta la stagione. Doppietta? In queste amichevoli cerco di dimostrare di poter essere all’altezza della squadra. Voglio fare gol anche in amichevole per migliorarmi e farmi trovare pronto. Questa squadra è forte ma dobbiamo dimostrare di esserlo anche nella prossima stagione.

Riscatto? È quello che ho sempre voluto da quando sono arrivato in questa squadra. Volevo giocare nel Napoli per mostrare che ci sono. Quando il presidente mi ha mandato un messaggio, sono stato felice.

Scudetto? Vogliamo difendere un’identità, una squadra, una maglia. Quello che abbiamo fatto è stato grandissimo, però adesso inizia una stagione nuova con un nuovo allenatore. Vogliamo ripetere un grande anno.

Garcia? Vuole che siamo sempre aggressivi, tenendo il 4-3-3 e potrebbe anche cambiare ma dobbiamo adattarci. Il mister ha delle idee importanti.