“Il sostituto ideale di Kim”, il Napoli può pagarlo meno di 25 milioni

Dovremmo esserci, il Napoli pare aver finalmente sciolto le proprie riserve su colui che prenderà il posto di Minjae Kim.

A seguito di un casting lungo, per utilizzare un eufemismo, Aurelio De Laurentiis e Maurizio Meluso potrebbero essere arrivati ad una decisione definitiva.

“L’erede perfetto”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso l’emittente Sportitalia, la scelta sarebbe orientata verso un profilo proveniente dalla Bundesliga tedesca, rimasto almeno fino alle scorse settimane defilato.

Si tratta di Konstantinos Mavropanos, centrale greco classe ’97, 30 presenze condite da 30 goal e 1 assist nell’ultima stagione disputata nel massimo campionato tedesco.

L’ellenico, sarebbe il secondo difensore centrale greco ad accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio nel giro di pochi anni, a seguito dell’acquisto di Kostas Manolas avvenuto nel 2019 dalla Roma.

Secondo le indiscrezioni rilasciate dall’esperto di calciomercato, il nazionale greco sarebbe il profilo migliore per la sostituzione di Kim, quest’ultimo si è così espresso in merito: “Secondo gli addetti ai lavori per caratteristiche corrisponderebbe alla scelta perfetta per prendere il posto dell’attuale centrale del Bayern”.

Difensore roccioso, 1,94 cm a cui annette una discreta agilità, fondamentale imprescindibile per giocare con la linea alta, Mavropanos dispone anche di buone doti tecniche che gli permettono di interpretare il ruolo in maniera moderna, contribuendo all’uscita palla al piede.

La valutazione del calciatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 – 25 milioni, ma secondo Pedullà, in sede di trattative, De Laurentiis potrebbe riuscire ad ottenere qualche sconto. L’idea sarebbe quella di chiudere per una cifra vicina ai 15 milioni, magari con l’inserimento di qualche bonus, decisiva, in tal senso, potrebbe essere la volontà del ragazzo.

Fondamentale in questa accelerata soprattutto il volere di Rudi Garcia: il tecnico francese, che in queste prime settimane ha predicato calma e fiducia nella società, negli ultimi giorni avrebbe chiesto alla proprietà di spingere in modo da coprire un buco che rappresenta un punto cardine per la propria squadra.

L’idea sarebbe quella di chiudere a breve, permettendo a Mavropanos di raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro, facendo si che il suo inserimento nel gruppo squadra possa avvenire con la calma dovuta, o meglio, rispettando le tempistiche necessarie per comprendere l’idea di calcio dell’allenatore e soprattutto oleare i meccanismi difensivi con i propri compagni di reparto.

Una sorta di déjà vu, visto e considerato che Minjae Kim fu presentato proprio un anno fa nei primi giorni di questa seconda fase di ritiro, impattando in maniera netta su tutto l’ambiente partenopeo nonostante le contestazioni di un’epoca che sembra ormai distante.