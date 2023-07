Napoli, sfuma un obiettivo in difesa: gelati De Laurentiis e Garcia

Si restringe il cerchio attorno al difensore centrale che prenderà il posto dell’ormai ex Napoli Minjae Kim.

Un lungo casting quello di Aurelio De Laurentiis, che come accaduto per la scelta di Rudi Garcia, vuole ben ponderare la decisione relativa al sostituto del miglior stopper dello scorso campionato di Serie A.

Dalla Francia: “Non ci saranno partenze”

Kevin Danso, difensore austriaco del Lens, sembrava a tutti gli effetti il primo nome tra i tanti fatti nel corso di queste settimane: classe ’98, 37 presenze condite da 1 goal e 3 assist nella scorsa stagione in cui si è affermato come una delle rivelazioni della Ligue 1, il calciatore sembrava il profilo perfetto per il target del patron azzurro.

Nonostante ciò, in serata, pare essere arrivata la doccia gelida che potrebbe aver posto la parola fine sui sogni di gloria del Napoli.

Arnaud Pouille, dirigente del club francese, si è così espresso in merito al reparto arretrato del proprio club, in occasione della conferenza per il rinnovo di Samba:

“Siamo felici, Brice continuerà a rappresentare la spina dorsale di un reparto forte, un reparto forte e stabile aggiungerei, siccome non ci saranno partenze“.

Parole che sanno di sentenza, nonostante i colpi scena costanti a cui le ultime sessioni di mercato ci hanno abituato.