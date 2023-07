Il Napoli si appresta a entrare nella seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, con il neo tecnico francese Rudi Garcia al timone. L’allenatore sta mettendo a punto con scrupolo la nuova stagione, dedicando particolare attenzione anche alle operazioni di mercato.

Tra i protagonisti delle trattative si annovera il giovane terzino Alessandro Zanoli. Il calciatore degli azzurri è reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, club con cui si è messo in mostra collezionando 22 presenze e 2 gol. Il promettente terzino, nel corso del ritiro di Dimaro, ha fatto una buona impressione a mister Rudi Garcia. Il tecnico starebbe pensando anche a lui nel ruolo di vice Di Lorenzo.

Garcia si prende del tempo per valutare Zanoli, in stand-by la trattativa per Faraoni

Visto il buono impatto avuto da Alessandro Zanoli, mister Rudi Garcia ha temporaneamente bloccato l’eventuale cessione del promettente calciatore, poiché desidera prendersi del tempo per valutarlo attentamente. Di conseguenza, la trattativa con l’Hellas Verona per l’acquisto di Faraoni è momentaneamente in sospeso.

Garcia intende monitorare Zanoli durante la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro prima di prendere una decisione definitiva sulla sua permanenza in squadra, come sottolinea Il Corriere dello Sport. Nel frattempo, il Genoa continua a dimostrarsi fortemente interessato ad assicurarsi il giovane Zanoli con la formula del prestito. Sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche Sporting Lisbona e Udinese.

La preparazione della squadra durante il ritiro e le scelte ponderate di Rudi Garcia saranno fondamentali per costruire una formazione competitiva in vista della prossima stagione calcistica. I tifosi del Napoli osservano con ansia e curiosità lo sviluppo delle trattative, sperando di vedere una squadra ancora più forte e ambiziosa sotto la guida del nuovo allenatore francese.