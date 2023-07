Nella giornata di ieri, “L’Equipe” ha lanciato un’indiscrezione che ha agitato il mondo del calcio, riportando che gli arabi dell’Al-Hilal avevano presentato un’offerta al Napoli per Victor Osimhen, dopo aver ricevuto un secco rifiuto da Kylian Mbappê.

Questa mattina, la “Gazzetta dello Sport” ha svelato un retroscena fondamentale su questa vicenda. Per Osimhen, era stata preparata una proposta contrattuale strabiliante da 700 milioni di euro a stagione.

Osimhen dice di no agli arabi, rinnovo vicino

L’Al-Hilal non ha nemmeno avuto il tempo di presentare l’offerta faraonica al nigeriano, poiché una possibile proposta incredibile sia per il club che per il giocatore è stata respinta senza nemmeno essere recapitata. Gli arabi avevano pensato di puntare sull’attaccante del Napoli dopo la netta rinuncia di Mbappé, il quale si è addirittura rifiutato di incontrare la delegazione inviata a Parigi per cercare di convincerlo a un trasferimento.

Nonostante l’offerta faraonica, Osimhen ha rifiutato la proposta dell’Al-Hilal, dimostrando di voler rimanere al Napoli. Il rinnovo con il club azzurro sembra essere ormai vicino, con un incontro imminente per definire e formalizzare i dettagli del prolungamento fino al 2025 e dell’aumento dell’ingaggio. L’attaccante dovrebbe percepire 7 milioni a stagione più bonus.

Il Napoli e Osimhen sembrano trovare un punto d’incontro anche riguardo alla clausola rescissoria, con De Laurentiis che è sceso da una proposta iniziale di 200 milioni di euro a un importo più basso. Questi sviluppi rappresentano una notizia estremamente positiva per i tifosi del Napoli, considerando il ruolo chiave che Osimhen ha avuto nella stagione precedente, segnando 26 gol in Serie A e 5 reti in Champions League, contribuendo così alla conquista del terzo Scudetto dopo 33 anni.