Il giovane talento del Napoli, Antonio Cioffi, è pronto a lasciare nuovamente l’ombra del Vesuvio per intraprendere una nuova avventura in prestito.

Dopo una promettente stagione in Serie C con il Pontedera, l’attaccante classe 2002 si appresta a diventare un nuovo rinforzo del club di Serie C, andando a rinforzare il potenziale del reparto offensivo della squadra allenata da Marco Donadel, ex calciatore del Napoli dal 2011 al 2013.

I numeri di Cioffi

Antonio Cioffi, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, arriva da una stagione di spessore con la maglia del Pontedera. Il promettente attaccante si è messo in mostra totalizzando 34 presenze, 7 gol e 1 assist tra campionato, play-off e Coppa.

Con l’Ancona di Marco Donadel può continuare a crescere e mettersi in mostra per poi tornare alla base per cercare di convincere Rudi Garcia nella prossima stagione.

Numeri tutt’altro che banali per un calciatore classe 2002 alla sua prima esperienza nel campionato di Serie C. Non a caso, Antonio Cioffi si è saputo mettere in luce disputando la maggior parte delle gare come titolare.

Il giovane Cioffi ha nelle sue corde il dribbling, la visione di gioco, un’ottima rapidità di esecuzione e una buona tecnica. Nel settore giovanile del Napoli, il promettente calciatore è stato impiegato spesso da esterno sinistro, prima di diventare una geniale seconda punta, ruolo in cui è stato maggiormente utilizzato al Pontedera.