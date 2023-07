Bomba dalla Francia: clamorosa offerta dall’Arabia Saudita per la stella del Napoli

L’Arabia Saudita sta monopolizzando questa sessione di calciomercato estiva. Ora tremano anche i tifosi del Napoli: offerta da non credere

Se si dovesse eleggere un campionato protagonista del calciomercato quest’anno senza dubbio non ci sarebbe stata alcuna competizione: il campionato arabo ha dominato ampiamente la scena. Tanti campioni del Vecchio Continente stanno facendo le valigie per trasferirsi in Medio Oriente dinanzi alle faraoniche offerte dei club sauditi. La disponibilità economica è praticamente illimitata e i presupposti per vedere, anche durante questa sessione di calciomercato, altri colpi incredibili come quelli visti finora ci sono tutti. Il campionato arabo si sta preparando per diventare una potenza del calcio mondiale.

Ronaldo, Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic e Milinkovic- Savic sono solo alcuni dei giocatori che hanno scelto l’Arabia Saudita. Oltre questo poi, negli ultimi giorni, ha preso piede un’indiscrezione clamorosa che riguarda Kylian Mbappé. Il francese, in rotta con il PSG, che lo ha tenuto fuori per la tournée in Giappone, è in scadenza il prossimo anno e ha intenzione di aspettare la scadenza per poi trasferirsi a zero al Real Madrid. Tuttavia il PSG non ha intenzione di cedere e sarebbe disposto a relegare in tribuna l’ex Monaco per tutta la stagione.

Vista la situazione complicata con il club parigino l’Al-Hilal aveva proposto un contratto fuori di testa: 300 milioni di euro al PSG e un biennale da 400 milioni di euro a Mbappé. Tuttavia, secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, Mbappé non ha intenzione di trattare con gli arabi e avrebbe dunque rifiutato la ricca proposta.

Dopo il rifiuto di Mbappé l’Al-Hilal guarda in casa Napoli: clamorosa indiscrezione dalla Francia

Dopo il rifiuto di Kylian Mbappé l’Al-Hilal guarda altrove. Infatti, secondo una clamorosa indiscrezione del quotidiano francese L’Equipe il club saudita avrebbe messo gli occhi sul bomber azzurro Victor Osimhen. Ad oggi non c’è nessuna trattativa, ma quando si tratta di club arabi, come ci insegna questa pazza estate di calciomercato, non bisogna dare nulla per scontato.

Come ribadito tante volte in conferenza stampa da Aurelio De Laurentiis il Napoli non vuole svendere Osimhen, per meno di 150 milioni di euro il patron azzurro non ha intenzione di trattare. A queste cifre è difficile che un club europeo possa provarci, ma le disponibilità economiche dei club arabi sono decisamente superiori, dunque è lecito aspettarsi un’offerta molto alta, che quantomeno pareggi la valutazione del club partenopeo. Poi ovviamente sarà fondamentale la volontà del calciatore che, come nel caso di Mbappé, può cambiare le sorti della trattativa.