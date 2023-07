“Tiferà Napoli o Roma?”: la risposta di lady Garcia sorprende, avete sentito?

Intervistata dal Corriere della Sera, Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia si è raccontata a 360 gradi

Giornalista e presentatrice, Francesca Brienza è la compagna del nuovo tecnico francese del Napoli. Intervistata dal Corriere, la giornalista si è raccontata nel rapporto con Garcia, delle sue passioni per il calcio e della squadra che si tifa in famiglia. Rudi Garcia e Francesca Brienza diventeranno genitori insieme a breve, la compagna del tecnico francese ha confessato al quotidiano di aver scelto la città di Nizza per dare alla luce il nascituro.

“Credo che questa città sia perfetta per far nascere nostro figlio – ha raccontato – La Costa Azzurra è meravigliosa e la prospettiva di vita qui è molto interessante”. Francesca Brienza e Rudi Garcia si sono conosciuti quando il tecnico francese era l’allenatore della Roma e lei una giornalista di Roma Tv. “Ci ho messo tanto tempo per accettare il primo invito di Rudi – spiega Brienza – ci tengo molto al mio lavoro e prima di uscire con lui, ho chiesto al direttore di Roma Tv se avessi potuto farlo. Quando mi ha risposto di sì, mi sono sentita molto sollevata”.

In casa si tifa per la Roma e… per il Napoli anche

La compagna di Rudi Garcia ha parlato delle sue passioni, innamorata del gioco del calcio, ha preso molto parte, a livello social, riguardo al Mondiale femminile in corso in Nuova Zelanda. Romana di nascita, Francesca Brienza ha confermato al Corriere della Sera che è tifosa della Roma ma, con il lavoro ha imparato a scindere le passioni e a tifare per il bel gioco.

“Con Rudi che allena il Napoli adesso, mi godrò il derby del Sole come lo intendo io: una festa in famiglia. – spiega la compagna di Rudi Garcia – Resto tifosa della Roma, sarebbe difficile dimostrare il contrario. Negli anni ho seguito con trasporto anche tante altre squadre per lavoro. Con il Napoli farò lo stesso e tiferò anche per i suoi colori“.