Napoli, il programma di Castel di Sangro: come seguire allenamenti e partite

Salutata Dimaro, il Napoli è pronto ad immergersi nella seconda parte di ritiro che si svolgerà a Castel di Sangro.

In Abruzzo, i campioni d’Italia concluderanno il percorso che li condurrà all’esordio contro il Frosinone, per un periodo andrà avanti dal 28 luglio all’11 agosto.

Programma amichevoli: tutte le info

Previste 4 amichevoli per gli azzurri, che affronteranno in ordine: Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon Limassol.

Partenza fissata per il 28 luglio, quando il Napoli arriverà a Rivisondoli per ora di pranzo per poi allenarsi in una seduta a porte aperte per i tifosi.

Primo test con i turchi dell’Hataysport il 29 luglio alle 18:30, a seguito di un allenamento preventivo a porte chiuse, il giorno seguente, 30 luglio, dopo una mattinata di riposo, ci sarà un nuovo allenamento a porte aperte, successivamente, invece, si terrà la festa scudetto organizzata dal club Napoli Castel di Sangro, a cui seguirà la presentazione del libro “La notte prima”, del giornalista Sky, Massimo Ugolini.

Il 31 luglio ci sarà la prima giornata condita da una doppia seduta d’allenamento, mattutina a porte chiuse e pomeridiana a porte aperte (ore 17:30), il 1 agosto, invece, previsto un allenamento mattutino alle 10 per poi concedere un turno di riposo pomeridiano.

Il 2 agosto si terrà la seconda amichevole, contro gli spagnoli del Girona, il programma di giornata equivarrà a quello del 29 luglio: seduta mattutina a porte chiuse e amichevole alle 18:30.

Il 3 agosto previsto un allenamento a porte aperte alle ore 10, a cui seguirà una seduta pomeridiana a porte chiuse prevista per le 17:30, ma ancora da confermare. Il giorno successivo, 4 agosto, si invertirà il programma con un allenamento mattutino a porte chiuse e pomeridiano a porte aperte ai medesimi orari.

Il 5 agosto allenamento mattutino a porte aperte alle 10:00, il pomeriggio verrà concesso un turno di riposo e la sera, infine, si terrà il concerto di Gigi D’Alessio.

Il 6 agosto terzo test, i ragazzi di Rudi Garcia sfideranno l’Augsburg alle 18:30 a seguito di un allenamento mattutino a porte chiuse, alla penultima amichevole, seguirà un 7 agosto all’insegna del riposo mattutino, con annesso allenamento pomeridiano a porte aperte (ore 17:30).

L’8 agosto e il 9 agosto allenamenti mattutini alle 10 a porte aperte, nel primo dei due giorni seguirà una seduta a porte chiuse, nel secondo, riposo pomeridiano.

Il 10 agosto allenamento pomeridiano alle 17:30 a porte aperte e riposo pomeridiano, l’11 agosto, data di chiusura del secondo ritiro, allenamento mattutino a porte chiuse e test finale contro l’Apollon Limassol alle 18:30.

Per chi fosse impossibilitato a recarsi a Castel di Sangro, sarà possibile seguire tutte le amichevoli su Sky Sport in pay-per-view, inoltre, come accaduto a Dimaro, la nostra redazione sarà presente e vi terrà costantemente aggiornati sull’andamento delle sedute in live.