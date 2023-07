Si complica il rinnovo del giocatore: agenti contro De Laurentiis!

Gli ultimi incontri tra le parti per stabilire un rinnovo di contratto non sono andati in maniera positiva. Adesso gli agenti dell’attaccante chiedono di liberare il giocatore

Hirving Lozano è forse uno tra i nomi nella lista di Rudi Garcia che più probabilmente potrebbe uscire per fare cassa e mercato. Il calciatore non vuole rinnovare il suo contratto con il Napoli che scade nel 2025.

L’idea di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza partenopea però è chiara: il calciatore non si perde a parametro zero. L’investimento fatto dal presidente per portarlo a Napoli dal PSV nel 2019 fu cospicuo. Quasi 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’avventura del messicano sotto le pendici del Vesuvio è sempre stata altalenante. Tre stagioni caratterizzate da momenti in cui risultava essere uno dei migliori della squadra e da altri in cui, svogliato, veniva sostituito da Politano.

Rinnovo Lozano, situazione complicata

È forse proprio la staffetta con il compagno di reparto azzurro a non piacere al messicano che vorrebbe andare via per una nuova esperienza. In casa Napoli la situazione rinnovi è sempre molto delicata. Dopo quello ufficiale del capitano Di Lorenzo, quello ufficioso di Zielinski, adesso mancano quelli di Meret, Mario Rui e di Lozano. Il ritrovo fresco del Trentino a Dimaro-Folgarida non è stato usato solo come location per le preparazione stagionale dei partenopei. C’è stato un via vai di agenti, tra cui quello di Osimhen, che hanno dialogato con la dirigenza per i rinnovi.

Gli intermediari del giocatore messicano però, secondo l’edizione odierna del Mattino, sarebbero stati infastiditi dal modo in cui sono stati trattati da ADL. Il presidente partenopeo, divenuto campione d’Italia, vuole cedere Lozano per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. L’obiettivo però è rinnovargli il contratto in quanto, con un solo anno a disposizione, difficilmente potrebbe essere ceduto a quelle cifre.

Gli agenti vogliono che De Laurentiis accetti offerte ben più basse di quelle richieste. Sul messicano c’è molto forte il Los Angeles FC, squadra della Major League Soccer americana, e conosciuta in Italia per la presenza di Giorgio Chiellini. Il giocatore gradirebbe la destinazione California in quanto, riavvicinandosi al suo paese, potrebbe essere meglio visionato dal ct del Messico. L’obiettivo del Chucky è giocare più partite possibile e arrivare in massima forma al mondiale del 2026 che in parte si giocherà anche nel suo paese. A Los Angeles, Lozano ritroverebbe inoltre Carlos Vela, suo connazionale che con la squadra californiana è diventato un beniamino.