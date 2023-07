Incredibile valzer dei centravanti in Europa: lo scenario che coinvolgerebbe anche Osimhen

Un effetto domino di attaccanti in Europa potrebbe avere dei collegamenti anche per quanto riguarda Victor Osimhen

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in mattinata a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live e ha fatto alcune osservazioni per quanto riguarda la “delicata” situazione di Osimhen. Il noto esperto di calciomercato ha spiegato ai tifosi partenopei che, con la dinamica in corso per Mbappé, la permanenza del nigeriano non è più così scontata. Marchetti ha raccontato infatti che il giocatore è sereno a Napoli e che la sua volontà è quella di rimanere almeno per un’altra stagione con gli azzurri. Per lui vincere un trofeo in una città come quella partenopea ed essere divinizzato ad eroe, ha significato molto.

D’altro canto però le dinamiche del mercato sono sempre imprevedibili. Kylian Mbappé è stato messo fuori rosa e sul mercato dal PSG che vuole venderlo ad ogni costo per non perderlo a zero. Se il talento francese si muove da Parigi, Al-Khelaifi cercherà di sicuro di sostituirlo nel migliore dei modi. Ad oggi, Victor Osimhen è uno degli attaccanti più completi e affidabili dell’intero panorama calcistico europeo, che il PSG vada a bussare alla porta della dirigenza partenopea è quasi scontato, secondo il giornalista di Sky Sport.

L’intreccio che lega Mbappé e Osimhen

L’offerta ricevuta dal PSG per Mbappé dall’Arabia Saudita è quella più alta vista nella storia del calcio. Trecento milioni di euro per assicurarsi il calciatore più forte al mondo e portarlo nel paese degli sceicchi che ormai pare abbia avviato una seria impresa con gli affari del calcio.

Secondo il giornalista Luca Marchetti, è quasi del tutto improbabile che Mbappé possa accettare l’offerta del Al-Hilal a meno che non lo faccia per una sola stagione. Così facendo il PSG non lo perderebbe a zero, il francese verrebbe ricoperto di soldi per un anno e dal prossimo potrebbe accasarsi finalmente al Real Madrid. Un giro di valzer che farebbe tutti felici.

Tornando a Osimhen, i suoi agenti vogliono che nel nuovo contratto ci sia una clausola da 120-140 milioni. Per il Napoli è troppo poco e così la situazione è in continuo aggiornamento. Con i soldi incassati da Mbappé, il PSG farebbe un tentativo per il nigeriano, il cui prezzo attuale secondo De Laurentiis è di 200 milioni di euro.