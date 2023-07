Napoli, trattative in fase avanzata per il rinnovo: un segnale lo conferma

Il rinnovo del calciatore azzurro è sempre più vicino, le voci di mercato confermano che la trattativa è in fase avanzata.

Il Napoli è a Dimaro per prepararsi alla prima stagione da campioni d’Italia in carica dopo ben 33 anni. Tanti i calciatori che sono spiccati in questa gloriosa annata e per tanti di loro la società dovrà fare degli sforzi extra per provare a trattenerli. Sono aperte quindi le trattative per diversi rinnovi dei contratti dei calciatori azzurri, utili ad adeguare i loro contratti e convincerli a restare.

Già è stato ufficializzato, ad esempio, il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ha adeguato il proprio contratto fino al 2028 con opzione per un’altra stagione: segno dell’evidente amore del capitano per la magli azzurra. Ma non dovrebbe essere finita qui: si attendono novità su Kvaratskhelia e Osimhen.

Napoli, rinnovo sempre più vicino

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Khvicha Kvaratskhelia starebbe rinnovando il proprio contratto con il Napoli. Il georgiano, infatti, è arrivato a Dimaro con il suo agente Mamuka Jugeli, proprio per discutere sul tema relativo al prolungamento del suo rapporto con il Napoli. Vicino il prolungamento fino al 2028 con un incremento dell’ingaggio dagli 1,4 ai 3 milioni netti a stagione.

L’accordo con il patròn azzurro, Aurelio De Laurentiis, sembra essere imminente. Anche oggi, il primo impegno stagionale per l’ex Dinamo Batumi contro la Spal, è stato indice di quanto possa essere decisivo e straripante in questa nuova stagione, con la stessa voglia ma con il tricolore sul petto. Un vero e proprio segnale, chiaro e significativo, nei confronti di quelle che potrebbero essere le eventuali offerte dei club arabi e a quella che potrebbe essere l’offerta di 95 milioni di euro proprio dal Pif, fondo saudita, proprietario del Newcastle.

Stessa squadra che ha strappato Sandro Tonali, una vera e propria icona del calcio italiano e milanista, dalla Serie A per mezzo del ricco ingaggio e della profonda ambizione che il club ha, per merito, sicuramente, della partecipazione alla prossima ed immediata Champions League. Il georgiano, il cui valore si aggira attorno agli 85 milioni di euro, messosi in mostra lo scorso anno grazie ai 14 gol e ai 17 assist in 43 presenze stagionali tra campionato e Champions League, avrebbe espresso la sua volontà di rimanere sotto l’ombra del Vesuvio per migliorarsi e consacrarsi definitivamente come una vera e propria leggenda del calcio partenopeo.

Per cui, l’incontro tra agente e società, è tutt’altro che un’articolata e dura trattativa di mercato, ma una semplice formalità tra due parti che vogliono mettere per iscritto ciò che è stato concordato. Continua, dunque, la strategia di mercato degli azzurri nel trattenere chi merita e chi ha dato tutto per questa maglia portandola al raggiungimento di un sogno, lo scudetto, mancato da campioni come Hamsik, Cavani, Lavezzi, Higuain, Mertens e Insigne.