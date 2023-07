Il Napoli si fionda sul jolly d’attacco: l’obiettivo è chiudere in fretta

Il Napoli starebbe sondando il terreno per il jolly offensivo dell’Eintracht Francoforte. Contatti in corso nelle ultime ore

I nomi fatti per il mercato del Napoli sono davvero tanti. Una grande quantità arriva però per la fascia destra, lì la dirigenza azzurra vorrebbe migliorare un reparto già vincente. Tra i possibili giocatori che, durante la sessione estiva di calciomercato, potrebbero lasciare la squadra c’è sicuramente Hirving Lozano. Il messicano non ha intenzione di prolungare il suo contratto con gli azzurri che scade tra un anno. Il presidente è stato chiaro per quanto riguarda la volontarietà di non perderlo a zero. Grosso fu l’investimento fatto dalla dirigenza partenopea nel 2019 quando per portare Lozano a Napoli dal PSV furono spesi circa 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore però, i campioni d’Italia si sono mossi per Jesper Lindstrom, esterno danese classe 2000 in forze all’Eintracht Francoforte. L’attaccante interesserebbe anche alla Juventus di Giuntoli e questa trattativa potrebbe rappresentare la prima vera grande sfida dell’ex dirigente azzurro alla sua squadra precedente.

Perché Lindstrom interessa alle big

Jesper Lindstrom è un calciatore che fa della duttilità e della velocità le sue armi principali. Capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno offensivo, lui ha stesso ha confermato di avere avuto Gerrard e Neymar come modelli ai quali ispirarsi. Il danese è stato schierato molte volte in Bundeslinga dal suo tecnico Oliver Glasner. Ottima la sua stagione in Germania con 24 presenze, 7 gol e 2 assist. Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il Napoli starebbe provando a stringere per chiudere l’affare. Per Transfermarket il suo valore di mercato si aggira intorno ai 28/30 milioni di euro.

A soli 23 anni, rappresenta un prospetto interessante per il calcio europeo, ragion per cui la dirigenza azzurra dimostra uno spiccato interesse per il giocatore. Affare che potrebbe chiudersi nel breve tempo. Al Napoli c’è sicuramente bisogno di un’uscita sul mercato e dovesse essere ceduto Lozano, Lindstrom diventerebbe uno degli obiettivi principali.