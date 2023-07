Giuntoli supera il Napoli e incassa il sì del giocatore: che beffa

Era un obiettivo designato per l’attacco del Napoli ma, a quanto pare, il giocatore sembra aver dato il suo sì alla Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli.

Il passaggio di Giuntoli alla Juventus non ha sin qui dato una grande mossa al calciomercato bianconero. Il club torinese attende le cessioni prima di poter operare sulle trattative in entrata. Qualcosa inizia comunque a muoversi, tra l’affaire Lukaku e l’incertezza legata al futuro di Vlahovic e Chiesa. Sembra infatti che il neo direttore juventino abbia incassato il sì di un giocatore che piaceva da tempo anche al Napoli.

Beffa Napoli, il calciatore ha scelto la Juventus

Da qualche giorno Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli erano infatti interessati a tesserare un giocatore preciso. Stiamo parlando di Jesper Lindstrom, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte. Classe 2000 e un futuro spianato, la figura di Lindstrom sembrava il profilo adatto agli azzurri per il dopo Lozano, un talento cristallino. In uscita dal mercato il messicano avrebbe fruttato un tesoretto economico che sarebbe stato poi reinvestito nell’acquisto del gioiellino danese.

Secondo le ultime indiscrezioni arrivate però dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento alla Juventus. Le due squadre erano in lotta da qualche giorno per assicurarsi le prestazione del giocatore, ma a quanto pare alla fine l’hanno spuntata i bianconeri e Giuntoli. È il primo “sgarbo” diretto dell’ex Cristiano Giuntoli al Napoli. Dopo un polemico addio, i rapporti tra la società azzurra e il direttore toscano si sono incrinati parecchio, complici le dichiarazioni fatte alla presentazione con la Juventus.

Offerta onerosa per superare la concorrenza del Napoli

Jesper Lindstrom, secondo la rosea, ha accettato le condizioni economiche che gli sono state proposte da Giuntoli e soci. Il nodo da sciogliere per arrivare alla fumata bianca resta l’Eintracht Francoforte che ha deciso di non fare sconti sul calciatore. Duttile e veloce, Lindstrom può ricoprire sia la posizione di esterno offensivo che quella di trequartista centrale. I tedeschi chiedono circa 35 milioni per il cartellino. Una cifra alta sia per il Napoli che per la Juventus.

Nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno nuovamente per tentare di chiudere l’affare che porterà Lindstrom alla Juventus. I bianconeri sono fiduciosi che l’operazione possa andare in porto, forti dell’apprezzamento e dell’ok del giocatore. Il Napoli dovrà quindi dirigersi verso altre operazioni di mercato.