Occhio Napoli: il Milan vuole strapparlo agli azzurri, in ballo 35 milioni

Il Milan è sicuramente la società più attiva in queste ultime ore di calciomercato, mentre il Napoli attende il momento giusto per affondare i colpi. I rossoneri, però, si inseriscono anche nelle strategie dei partenopei.

Che non sia un mercato semplice per la Serie A, appare ormai evidente. Buona parte dei movimenti di mercato, infatti, sono dettate dalle cessioni, utili ad acquistare margine di manovra ma che rischiano di rompere gli equilibri. È il caso del Milan che, soltanto dopo l’addio di Sandro Tonali che si è accasato al Newcastle, sta reinvestendo sul mercato la cifra incassata. Diversi i colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera come Pulisic, Okafor, prossimamente anche Chukwueze, senza dimenticare i vari Romero e Loftus-Cheek. Il Milan però sembra non volersi fermare qui per dare la caccia in vista della prossima stagione al Napoli Campione d’Italia.

Per quanto riguarda gli azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso di accelerare sul mercato nelle prossime settimane. Diverse sono le esigenze per il tecnico Rudi Garcia: a partire da chi sarà l’erede di Kim Min Jae, passando per il sostituto di Tanguy Ndombele e l’eventuale vice Di Lorenzo (qualora Zanoli non dovesse restare, ndr). Proprio a proposito del difensore centrale, ecco che potrebbe profilarsi un duello di mercato tra i partenopei e il Milan che, come ampiamente detto in precedenza, è fortemente attivo per regalarsi una squadra di livello. Scopriamo insieme di quale calciatore si tratta.

I rossoneri si inseriscono a sorpresa: la notizia

Il nome in questione è quello di Robin Le Normand, forte difensore di proprietà della Real Sociedad e che è nella lista del Napoli per il colpo in difesa.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrale spagnolo piace anche al Milan. La sua valutazione è chiara: il club spagnolo gode di una clausola rescissoria di ben 40 milioni di euro, ma si sussurra che questa cifra sia leggermente trattabile, con una richiesta che si abbasserebbe sui 35 milioni. Il difensore piace al Napoli, che però frattanto si guarda attorno: tra i nomi più graditi, oltre al centrale iberico, è Kevin Danso, anche se in questo caso la valutazione del suo cartellino da parte del Lens resta ancora alta. L’inserimento dei rossoneri per Le Normand è in ogni caso un campanello d’allarme per il club azzurro, che è chiamato a muoversi se intende puntare concretamente su di lui come nuovo difensore centrale.