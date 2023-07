“A un passo dal Napoli”, un top assoluto vicinissimo agli azzurri: tutti i dettagli

Un top player vicinissimo al Napoli, ad annunciarlo è stato lui stesso in diretta ai microfoni di TV Play: ecco tutti i dettagli

Il Napoli è alle prese con il mercato in uscita, che inevitabilmente condizionerà quello in entrata. E’ già andato via Min-Jae Kim, ufficiale al Bayern Monaco. Servirà un difensore centrale e il club partenopeo sta lavorando proprio su questo, oltre che per il centrocampista dopo il ritorno al Tottenham di Tanguy Ndombele.

C’è stato un tempo in cui, però, le priorità del Napoli erano altre. Su tutte, il terzino sinistro. L’acquisto di qualcuno in grado di alternarsi con Mario Rui era un tormentone dell’estate visti i problemi fisici continui di Faouzi Ghoulam.

Negli anni, visto che Ghoulam non è mai andato via, sono stati tantissimi i terzini accostati al Napoli. Per una questione di costi, Aurelio De Laurentiis non ha mai potuto acquistare qualcuno. Uno dei giocatori che il club partenopeo poteva prendere è Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo andato via dal Benfica a parametro zero lo scorso 30 giugno.

Oggi è un giocatore del Bayer Leverkusen, ma in passato è stato vicinissimo al Napoli. Lo ha dichiarato lo stesso Grimaldo, che oggi ha 28 anni e una clausola rescissoria dopo aver firmato fino al 2027, dal valore di 60 milioni di euro.

Grimaldo vicinissimo al Napoli, l’annuncio

Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni di TV Play: “Sono stato a un passo dal Napoli, ma per piccoli dettagli e anche perché stavo bene al Benfica, la trattativa non si è mai concretizzata. Prima di trasferirmi al Leverkusen, ho avuto diverse occasioni per trasferirmi in Serie A”. Parole chiare, che dimostrano quanto Grimaldo sia apprezzato in Italia non solo dal Napoli, ma anche dalle altre squadre.

Quasi tutte le big lo hanno cercato almeno una volta, ma il Benfica ha sempre sparato altissimo e lo stesso terzino spagnolo apprezzava molto giocare in Portogallo. La scorsa stagione ha collezionato 54 presenze in tutte le competizioni, segnando 8 gol con 16 assist in 4821′. Numeri stratosferici per un giocatore che le ha giocate praticamente tutte.

L’addio di Grimaldo a zero era una grande occasione per i club della Serie A, compreso il Napoli. Ma Mathias Olivera ha dimostrato di essere un ottimo terzino e il suo contributo è stato decisivo nella conquista dello Scudetto. La storia d’amore tra Grimaldo e i partenopei è stata soltanto sfiorata, soprattutto ai tempi di Maurizio Sarri, quando Mario Rui era l’unico terzino disponibile.