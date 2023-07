Futuro Zielinski, passi in avanti per il rinnovo: bel gesto della squadra

Il futuro di Piotr Zielinski può essere ancora a Napoli, passi in avanti da Dimaro per il rinnovo. Intanto la squadra si è schierata.

Nonostante il fresco e la pioggia che è scesa con prepotenza dal cielo di Dimaro, la giornata di ieri è stata molto calda per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha continuato i suoi incontri con Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, per trovare un intesa sul rinnovo di contratto fino al 2027 del bomber nigeriano.

Ci vorrà ancora qualche incontro e qualche caffè caldo in quel di Dimaro-Folgarida per risolvere la questione Osi, mentre si smuove qualcosa per quanto riguarda Piotr Zielinski. Ieri, infatti, De Laurentiis ha avuto anche l’occasione di parlare con Bartlomiej Bolek, procuratore del centrocampista polacco, per quanto riguarda il futuro del classe ’94.

La squadra vuole la permanenza di Zielinski

Zielinski ha rifiutato a più riprese le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e sembra non voler prendere in considerazione l’ipotesi Lazio: il suo desiderio è quello di restare a Napoli. Per poter vestire ancora la maglia azzurra, però, il polacco dovrà rinnovare a cifre più basse il rinnovo di contratto, attualmente di 4,8 milioni e in scadenza a giugno 2024.

Nonostante queste difficoltà, l’incontro di ieri tra Bolek e De Laurentiis è stato positivo, come riportato ieri sera da Sky Sport e confermato questa mattina dal Corriere dello Sport. A questo punto i tifosi possono sperare nel rinnovo di Zielo. Ma non sono solo i tifosi a sperarci: secondo quanto riportato sempre dal Corriere dello Sport, i suoi compagni di squadra hanno fatto sapere alla società di “tifare” per la permanenza del polacco.