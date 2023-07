Del Genio: “Raspadori per me non è centravanti da Scudetto”, il motivo divide i tifosi

La scorsa stagione il Napoli ha fatto un investimento importante per acquistare Giacomo Raspadori. La posizione dell’attaccante italiano è stata valutata da un giornalista.

Nella sessione di mercato estiva del 2022 il Napoli ha effettuato un esborso economico importante per acquistare Raspadori dal Sassuolo. Aurelio De Laurentiis ha versato nelle casse neroverdi poco più di 30 milioni di euro per l’attaccante italiano.

Nella scorsa stagione Raspadori ha giocato poco, soprattutto per l’exploit di Kvaratskhelia che ha relegato l’italiano in panchina. Un giornalista ha detto la sua sulla posizione tattica dell’italiano.

Del Genio senza filtri su Raspadori: le sue dichiarazioni

Dal suo approdo al Napoli Raspadori ha totalizzato 35 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, mettendo a referto 6 reti e 5 assist. Numeri decisamente bassi per l’attaccante, da cui ci si aspettava di più. La stagione strepitosa di Osimhen e Kvaratskhelia ha tolto sempre più spazio a Raspadori, che non ha potuto mostrare tutte le sue qualità.

Su Raspadori si è espresso il giornalista Paolo Del Genio nel corso della trasmissione Il Napoli su Telecapri, parlando della sua posizione in campo. Di seguito le dichiarazioni di Del Genio.

SU RASPADORI – “Da quando è passato il modello uomo su uomo in fase di non possesso, il centravanti deve essere forte e attaccare la profondità. Raspadori è bravo a legare il gioco, ma non ad attaccare la profondità, per questione di caratteristiche. Raspadori non può essere per me il centravanti di una squadra che si gioca lo Scudetto. È una prima punta, ma ho seri dubbi che possa essere la prima punta della squadra che vince lo Scudetto”.

Il giornalista ha dichiarato come per lui Raspadori non sia adatto per ricoprire il ruolo di prima punta, ma allo stesso tempo sia utile nel legare il gioco. Staremo a vedere se Rudi Garcia riuscirà a trovare una collocazione tattica per Raspadori, in modo che l’italiano possa esprimere tutto il suo talento messo in mostra con la maglia del Sassuolo.