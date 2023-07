È stata la rivelazione della Serie B: che affare per il Napoli!

Il Napoli, da sempre molto attento ai giovani talenti emergenti del mercato italiano ed estero, sembrerebbe vicino ad un colpo in attacco.

Dopo aver definito dal Bari l’arrivo di Caprile, è stata confermata la possibilità di chiudere sempre con i pugliesi, una doppia operazione, come avevamo già accennato stamane.

La rivelazione della B

Si tratta di Walid Cheddira, classe ’98 ed autentica rivelazione della scorsa Serie B, in cui in 31 gare ha messo a referto 17 goal e 7 assist, tanto da guadagnarsi la chiamata della nazionale marocchina che tanto ha fatto bene al mondiale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il bomber dei galletti dovrebbe arrivare a titolo definitivo per poi essere girato in prestito all’Empoli.

Si conferma quindi l’asse Napoli-Empoli, che tanto in questi anni ha rappresentato un ponte amico in termini di mercato per De Laurentiis.