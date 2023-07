Il Napoli lo acquista e lo gira in prestito: farà compagnia a Caprile

Continua il lavoro sul mercato in casa Napoli, con alcune trattative ormai entrate ufficialmente nel vivo. In particolare, vicina la chiusura per una nuova operazione azzurra, sulla falsariga dell’accordo maturato con Caprile negli ultimi giorni.

Secondo giorno ufficiale di allenamenti per il Napoli in quel di Dimaro, alla corte della Val Di Sole e dei migliaia di tifosi riversatisi in Trentino. I Campioni d’Italia hanno infatti cominciato la loro preparazione ufficiale in vista dell’annata 23/24, in attesa del rientro dei tanti big ancora in vacanza. Per i primi giorni, in quel di Dimaro-Folgarida vi sarà infatti l’occasione di vedere in scena i tanti giovani prospetti presenti all’interno della rosa partenopea, affiancati dai senatori già di rientro come Juan Jesus, Politano e Lozano.

La Val Di Sole sarà inoltre teatro dell’arrivo dei primi colpi in entrata in casa Napoli, cui mercato si è ufficialmente sbloccato dopo l’elezione di Mauro Meluso a direttore sportivo nonché grazie all’ufficiale ritorno di Gollini. Inizialmente non riscattato, il portiere bolognese è tornato a vestire la maglia azzurra nuovamente in prestito, con un riscatto fissato a 7 milioni che legherebbe poi l’estremo difensore al Napoli fino al 2028. Gollini è inoltre già giunto in quel di Dmaro per la gioia e la sorpresa di migliaia di tifosi partenopei, presenti sugli spalti e che potrebbero ben presto godere di una nuova operazione di mercato ad opera del team di Aurelio De Laurentiis.

Asse Napoli-Bari, anche Cheddira nel mirino degli azzurri

Tornata alla ribalta nelle ultime settimane, l’asse Napoli-Bari ha già regalato numerose sorprese in ottica calciomercato. Le due squadre di proprietà della famiglia De Laurentiis hanno infatti stilato un accordo da 7 milioni per il passaggio del portiere Elia Caprile in azzurro, dopo l’ottima stagione passata in biancorosso nel campionato di Serie B. L’estremo difensore verrà dunque girato in prestito per un anno all’Empoli, ai fini di accrescerne l’esperienza in Serie A prima del definitivo approdo nella rosa partenopea. Un’operazione, questa, tanto organizzata quanto ben delineata, tanto da spingere il patron azzurro ad utilizzare lo stesso modus operandi per un’altra trattativa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il Napoli sarebbe in procinto di ingaggiare dal Bari anche l’attaccante marocchino Walid Cheddira. Classe ’98, autore di 17 reti in 35 presenze in Serie B, la punta sarebbe da tempo nel mirino degli azzurri, ora decisi a sfruttare il momentum Caprile per definire un’altra trattativa in famiglia. Come per l’estremo difensore inoltre, una volta ingaggiato, Cheddira potrebbe a sua volta essere girato in prestito all’Empoli, in attesa di maturare esperienza nella massima serie e dunque essere pronto al definitivo salto di qualità.