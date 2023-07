Brilla in amichevole, il padre del talento del Napoli afferma: qual è il suo sogno

Il Napoli in questa fase di mercato sta lavorando molto anche sul fronte delle uscite e uno dei giovani più promettenti è pronto al salto nel calcio dei grandi.

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato sono molte le squadre alla ricerca di giusti investimenti per rinforzare la propria rosa e cercare di essere poi competitivi su tutti i fronti nel corso della prossima stagione. Per un club come il Napoli non si può tuttavia ignorare anche il capitolo delle uscite. La società di Aurelio De Laurentiis è infatti alle prese anche con il cercare di snellire l’organico di Rudi Garcia che durante questo ritiro di Dimaro sta lavorando anche con molti ragazzi giovani e con i rientranti dai prestiti, oltre ai soliti membri della prima squadra.

Il padre di Vergara ammette: “Il suo sogno è giocare nel Napoli. Speriamo Garcia abbia avuto buone parole per lui”

Tra i calciatori prodotti dal settore giovanile azzurro aggregati al gruppo presente a Dimaro c’è pure Antonio Vergara, trequartista classe 2003 che nella passata stagione ha giocato in prestito nella Pro Vercelli. Il padre Giovanni, nelle scorse ore è intervenuto su Radio CRC alla trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma per parlare del futuro di suo figlio. Queste le sue dichiarazioni:

“Garcia lo segue però lui sa già la sua destinazione che sarà la Reggiana in Serie B, si è affidato Mario Giuffredi che ringraziamo molto. L’obiettivo di Antonio è quello di fare più presenze possibili, spero che Garcia abbia avuto buone parole per lui, ora è a Dimaro e non lo sento quando è in ritiro. Penso che domani andrà via per aggregarsi da lunedì alla Reggiana. Siamo di Frattamaggiore, Antonio sogna di giocare a Napoli da titolare. È stato contentissimo per lo Scudetto ed è andato a festeggiare”.

Per Vergara si spalancano dunque le porte della Serie B dopo che nella passata stagione si è ben mosso in Serie C con 3 reti e 4 assist in 34 presenze raccolte con la Pro Vercelli. Il Napoli osserva sempre da vicino i suoi talenti migliori e quindi per il trequartista classe 2003 di fede azzurra sarà importante mettersi in mostra nel campionato cadetto prima di far ritorno al Napoli. La prossima estate poi, in base al suo andamento con la Reggiana, potrebbero esserci sorprese per il suo futuro.