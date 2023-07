L’AD del Bayern Monaco presenta Kim: che elogio per l’ex Napoli

L’AD del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha presentato quest’oggi il nuovo acquisto dei bavaresi Kim Min-jae.

La cessione di Kim Min-jae da parte del Napoli sarà probabilmente la mancanza più grande per la squadra azzurra in vista della prossima stagione rispetto al gruppo capace di vincere uno Scudetto. Come già riportato qui su SpazioNapoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del difensore sudcoreano con la sua nuova squadra il Bayern Monaco.

A margine di questo evento ha parlato anche uno dei rappresentanti della società tedesca, ovvero l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha spiegato quali sono le ragioni che hanno portato a tale acquisto.

L’AD del Bayern, Dreesen, è convinto dell’acquisto di Kim: “Il numero uno nel Paese difensivo”

In casa Bayern Monaco ci sono grandi aspettative attorno alla figura di Kim Min-jae che è arrivato in terra bavarese con l’obiettivo di aiutare la fase difensiva della formazione di Thomas Tuchel, che nella passata stagione non è sembrata una corazzata come al solito. A tal proposito l’AD tedesco ha spiegato come mai hanno individuato il coreano ex Napoli come la scelta giusta per rinforzarsi. Ecco le sue dichiarazioni:

La prima impressione che ho avuto di Kim è la sua incredibile disciplina e la sua educazione. Si è affermato in vari campionati, soprattutto in Italia, al Napoli. Essere riconosciuto come il miglior difensore nel Paese del calcio difensivo fa capire le sue qualità e il suo livello. Abbiamo trovato qualcuno che ci migliora al centro della difesa.

Queste dichiarazioni di Dreesen potrebbero rattristire molti tifosi del Napoli che erano particolarmente legati a Kim. L’AD tedesco, dipingendo in maniera un po’ stereotipata il campionato di Serie A descrivendolo come quello dei difensori, ha voluto però esaltare le caratteristiche del loro ultimo acquisto sottolineandone la bontà delle prestazioni offerte in maglia azzurra nell’anno che ha riportato lo Scudetto a Napoli.