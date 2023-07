Kim saluta Napoli: “Porterò i tifosi sempre dentro il mio cuore”

Il difensore coreano saluta Napoli durante la conferenza stampa di presentazione al Bayern Monaco, il suo nuovo club.

Nel corso di questa sessione di mercato il Napoli ha dovuto salutare a malincuore un pilastro della squadra allenata da Spalletti che nella passata annata ha stupito tutti quanti e ha vinto con merito lo Scudetto. Si tratta di Kim Min Jae che dopo un solo anno in azzurro ha già cambiato squadra e che si è recentemente trasferito in Germania dove indosserà la maglietta del Bayern Monaco. Per il club partenopeo si tratta di una cospicua plusvalenza che farà molto bene alle casse societarie. Tuttavia rappresenta anche una perdita dolorosa sia dal punto di vista tecnico che umano perché il centrale coreano è sempre stato un beniamino del pubblico anche per la sua gentilezza. Questa sua caratteristica la si può riscontrare anche nelle parole pronunciate nel corso del suo primo giorno in terra bavarese.

Kim non dimentica Napoli nella conferenza: “Ho vissuto una stagione fantastica”

Nelle scorse ore Kim è stato ufficialmente presentato ai tifosi del Bayern con la consueta conferenza stampa di rito nel quale ha parlato con i media tedeschi. Durante questa prima presentazione del difensore ex Napoli ai tifosi tedeschi, ci sono state anche delle domande riguardo la sua unica annata in Serie A e Kim ha voluto dedicare ancora un pensiero ai suoi vecchi tifosi. Di seguito le sue parole:

“Al Napoli ho vissuto una stagione fantastica, abbiamo vinto lo scudetto e sono stato premiato come miglior difensore della Serie A. I tifosi azzurri sono stati straordinari, li porterò sempre dentro il mio cuore”.

Per i tifosi del Napoli non sarà certamente semplice dimenticarsi di un difensore di questo genere che ha saputo conquistare la loro fiducia fin da subito. Nel corso delle prossime settimane la società dovrà annunciare chi sarà il suo sostituto. Chiunque esso sia dovrà però fare un grosso lavoro per cercare di far dimenticare al Napoli un ragazzo così bravo in campo e buono fuori.