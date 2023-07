Rinnovo Osimhen, nuovo incontro con l’agente: cifra importante offerta al nigeriano

C’è stato un nuovo incontro tra Napoli e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, per il rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen è l’argomento più in voga in casa Napoli. Il capocannoniere dell’ultima Serie A è corteggiato dal PSG di Mbappé e Neymar, ma il suo futuro potrebbe essere ancora con la maglia azzurra e con il tricolore cucito sul petto.

Il Napoli vuole rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, ma per farlo servirà un’offerta importante da proporre al nigeriano e il suo agente Roberto Calenda. Vista la richiesta altissima di De Laurentiis (addirittura 200 milioni per cedere il suo talento), Osimhen e il suo procuratore stanno valutando il rinnovo.

Rinnovo più vicino, offerti 7 milioni a Osimhen

Osimhen è arrivato nel ritiro di Dimaro-Folgarida nei giorni scorsi ed è stato accolto come una star da tutti i tifosi partenopei presenti in Val di Sole. Con lui è arrivato anche il suo agente Roberto Calenda per parlare da vicino di questa situazione con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Oggi, c’è stato un nuovo incontro tra i due e il Napoli ha effettuato un’altra proposta più corposa a Calenda. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club avrebbe offerto un rinnovo per altri due anni (fino al 30 giugno 2027) a 7 milioni di euro fissi più due di bonus, con la clausola rescissoria fissata sui 120 milioni di euro. Un’offerta particolarmente allettante che potrebbe essere accettata da Osimhen e il suo procuratore.