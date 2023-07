Rinnovo Kvara, ci siamo: cosa manca per l’ufficialità

Se il rinnovo di Osimhen sembra essere in dirittura di arrivo, per quello di Kvaratskhelia siamo ai dettagli, mancano le ultime cose da sistemare e il georgiano si legherà a Napoli per almeno altri cinque anni

L’ultimo incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugelim, era stato ad aprile a Napoli, poco prima della partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. I due si erano dati appuntamento all’estate, quando è tempo di calciomercato e la situazione è più tranquilla. Adesso pare abbiano anche trovato una quadra per il rinnovo in azzurro della stella di Tiblisi.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per Kvara, il cui contratto attuale scade alla fine del 2027, ci sarà “soltanto” un prolungamento di un anno e un aumento di stipendio, di modo che anche il suo (attualmente percepisce 1,4 milioni stagionali ndr) possa essere rapportato a quello dei compagni di squadra. Per lui quindi pronto un raddoppio a 3 milioni netti stagionali e un contratto con scadenza 2028.

Ora serve consacrarsi

Se durante la sua prima stagione in Serie A, in cui da matricola del campionato italiano, ha stupito tutti con le sue incredibili giocate, riuscendo a diventare l’Mvp della stagione, adesso Napoli e i tifosi si aspettano la consacrazione a fenomeno totale. È quello che spera anche Rudi Garcia che ha tanta voglia di costruire il suo nuovo Napoli con Kvara al “centro del villaggio” ed è quello che si aspettano tutti gli appassionati di calcio, perché il gioco del georgiano fatto di totale imprevedibilità ed esplosività, mette tutti d’accordo.

Secondo il quotidiano, quindi, le prospettive di ADL e dirigenza sono ben chiare: blindare il gioiellino georgiano e rispedire indietro al mittente qualsiasi offerta dovesse arrivare per lui, Kvara non si muove da Napoli. Durante gli ultimi giorni, c’era stato un sondaggio del Newcastle, niente da fare, proposta ritornata in Inghilterra e tanti saluti alla Premier.