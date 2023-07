Giuntoli beffa il Napoli: la Juve punta l’obiettivo azzurro

Possibile beffa per il Napoli, la Juventus del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli piomba su un obiettivo di mercato azzurro.

A un mese dall’inizio del campionato c’è voglia di trovare la quadra e completare le rose che affronteranno la prossima stagione: le trattative entrano nel vivo, con i relativi e sempre più frequenti colpi di scena che stanno caratterizzando questo calciomercato.

In casa Juventus tiene banco la questione attaccante: il futuro di Dusan Vlahovic è in bilico, il rapporto con Massimiliano Allegri sembra logoro e su di lui spinge forte il PSG che sembrerebbe aver invece allentato la presa su Victor Osimhen.

Beffa Juventus, si punta l’attaccante seguito dal Napolli

Per questo motivo, il dirigente ex Napoli ha iniziato a sondare il terreno alla ricerca di possibili alternative. Tra queste, è presente anche un attaccante visionato con molta attenzione da Aurelio De Laurentiis: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille e autore di 24 goal e 4 assist nell’ultima Ligue 1.

Al bomber classe 2000, stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Calciomercato.com, la meta bianconera non dispiacerebbe, come dichiarato dallo stesso Weah, neo acquisto della Juventus che nella conferenza di presentazione di quest’oggi si è così espresso in merito: “David? Un mio grande amico, mi ha fatto molte domande e gli ho detto che se vuole venire qui deve essere pronto a lavorare”.

Un messaggio chiaro, che non ha lasciato spazio a particolari dubbi, confermando quanto la Vecchia Signora possa rappresentare per l’ennesima volta una seria avversaria anche all’esterno del rettangolo verde.

Al momento, però, una vera e propria trattativa non è stata neanche imbastita, da Torino sono consapevoli dei costi esosi di tale operazione. Il Lille non si siederebbe al tavolo delle trattative per meno di 40 milioni, motivo per cui, se non avvenisse la cessione di Vlahovic risulterebbe impossibile anche solamente immaginare un’operazione del genere, considerando la mission di Giuntoli che come a Napoli vuole operare facendo quadrare i conti.

Una situazione paradossalmente simile a quella vissuta attualmente in casa dei campioni d’Italia, sui quali pende la spada di Damocle rappresentata dal futuro di Victor Osimhen, che a quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe più vicino alla permanenza sotto l’ombra del Vesuvio.

Insomma, nonostante la Serie A ormai sia quasi alle porte, il futuro di uno dei 9 più chiacchierati del mercato estivo 2023 potrebbe definirsi solamente nelle prossime settimane, quando la partenza di uno degli attaccanti citati (o forse di altri), darebbe il via al valzer delle punte attualmente bloccato.