Garcia stregato da un azzurro: bloccata la cessione

Rudi Garcia l’aveva accennato, aveva voglia di visionare tutti gli elementi messi a disposizione, da quelli esperti sino agli emergenti.

Rudi Garcia sta valutando parecchi giocatori della Primavera del Napoli in questo ritiro di Dimaro-Folgarida. Nell’amichevole contro l’Anaune Val di Non sono stati testati parecchi elementi convocati per la spedizione in Val di Sole.

Per ora, nel breve tempo trascorso a Dimaro, Garcia ha potuto valutare questi ragazzi e, a quanto pare, uno dei baby gioielli del vivaio che ha giocato, l’amichevole contro la rappresentativa locale, è riuscito a fare breccia nel cuore del neo tecnico azzurro.

Garcia stregato da Spavone

Il giovane azzurro che ha colpito particolarmente Rudi Garcia è Alessandro Spavone. Classe 2004, il centrocampista azzurro è ha tanta qualità e nella scorsa stagione ha segnato 9 goal tra campionato e Youth League, condita anche da 5 assist.

Complici le assenze dei tanti big aggregatisi solamente negli ultimi giorni in ritiro, Rudi Garcia ha potuto analizzare al meglio il prodotto delle giovanili, che man mano, giorno per giorno, sta scalando gerarchie nella mente del francese.

Anche nel primo test stagionale non ha sfigurato, nel terzetto di centrocampo con Demme e Vergara, una ulteriore conferma, che ha portato, almeno per il momento allo stop per la sua cessione in prestito.

Secondo quanto ripotato da Gianluca Di Marzio, sono infatti tanti i club ad aver richiesto informazioni sul ragazzo: dal Cesena in Serie C, fino al Como e Cittadella in Serie B, appuntamenti rimandati, momentaneamente e forse definitivamente.