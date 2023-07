Febbre Napoli a Dimaro: il dato sui biglietti per le amichevoli è incredibile

Cresce l’attesa in casa Napoli per la prima uscita stagionale dei campioni d’Italia, prossimi al primo appuntamento del ritiro.

Il team di Rudi Garcia sfiderà la compagine dell’Anaune Val di Non nel primo test, successivamente, per aumentare livello e competitività si passerà alla SPAL.

Il dato sui biglietti

Emblematico il dato relativo al numero dei biglietti venduti, nonostante la trasmissione totalmente in chiaro dell’amichevole di questa sera.

Al momento, si contano ben 1403 ticket emessi per l’Anaune, 1377 per la SPAL, un sold out praticamente prossimo, vista e considerata la capienza massima di 1600 della Ski.it Arena.