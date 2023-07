Doppio assalto in casa Atalanta: il Napoli non si ferma

Il Napoli è pronto al doppio assalto di mercato in casa Atalanta: possibile il doppio colpo dai nerazzurri per Garcia

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da una ventina di giorni, ma il Napoli non ha concluso molti affari né in entrata, né in uscita. L’unica, importante, cessione ha riguardato Kim Min Jae che si è accasato al Bayern Monaco dopo una sola stagione in azzurro, portando nelle casse del Napoli i 55 milioni di euro della clausola rescissoria. In entrata invece sembra questione di ore per l’arrivo di Marco Davide Faraoni dall’Hellas Verona, per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo, molto utile perché duttile e utilizzabile sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra.

Oltre a questo però, Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo azzurro Mauro Meluso stanno lavorando ad un doppio affare di calciomercato con l’Atalanta che farebbe molto contento Rudi Garcia perché andrebbe sensibilmente a rinforzare il suo nuovo Napoli con due nomi molto cercati sul mercato. Il primo andrebbe certamente a prendere il posto lasciato vuoto dalla partenza di Kim, mentre il secondo rappresenterebbe un vero e proprio jolly.

Calciomercato Napoli, doppio colpo dall’Atalanta

Mauro Meluso sta lavorando con l’Atalanta per provare a portare in azzurro sia Giorgio Scalvini che Teun Koopmeiners. I due sono tra i gioielli più pregiati all’interno della rosa nerazzurra, insieme a Rasmus Hojlund che sembra destinato al Manchester United. Come detto, Scalvini sarebbe il perfetto sostituto di Kim Min Jae nel cuore della difesa del Napoli, ma l’Atalanta per lui chiede la cifra monstre di 40 milioni di euro. Il Napoli, come confermato a più riprese da Garcia, Meluso e De Laurentiis, è già al lavoro per sostituire Kim, ma vuole fare una scelta ponderata, per non sbagliare.

Per quanto riguarda Teun Koopmeiners invece, il centrocampista olandese rappresenta un jolly a centrocampo, perché potrebbe ricoprire sia il ruolo di mediano davanti alla difesa sia quello di trequartista nel possibile 4-2-3-1 di Garcia, ma sarebbe perfettamente a proprio agio anche come mezzala in un 4-3-3. Proprio questa sua duttilità sarebbe più che gradita a Garcia, che ha fatto capire di avere bisogno di calciatori molto intelligenti ed utilizzabili in diverso modo. Per il centrocampista olandese, l’Atalanta però chiede addirittura 50 milioni di euro, anche perché il calciatore è molto seguito in Premier League, dove non c’è nessun problema a spendere una cifra simile per un centrocampista con le sue caratteristiche.