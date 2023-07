UFFICIALE: De Laurentiis assume un ruolo all’interno della UEFA

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato nominato all’interno dell’organigramma della UEFA e avrà così un ruolo nell’associazione calcistica continentale.

Nel mentre la Prima Squadra del Napoli è impegnata nel ritiro di Dimaro fino al 25 luglio e il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso è occupato con la ricerca di nuovi giocatori da aggiungere alla rosa di Rudi Garcia, arrivano notizie che riguardano la società. Si tratta del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis in prima persona che ha ricevuto una nomina nell’organigramma della UEFA per il quadriennio che parte con il 2023 e che termina con il 2027. Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste questa carica ricevuta dal numero uno del Napoli.

Aurelio De Laurentiis nominato nuovo membro della Commissione Competizioni per Club UEFA

Con un annuncio ufficiale diramato dalla UEFA, sono state annunciate le nuove nomine per le Commissioni ufficiali presenti all’interno dell’associazioni calcistica del continente europeo. Tra i vari nomi presenti in questa nota sono presenti diverse figure del panorama calcistico italiano e che da oggi entreranno quindi a far parte della squadra della UEFA. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina avrà il ruolo anche di Presidente della Commissione Competizioni per Club UEFA. All’interno della squadra di questa Commissione è presente anche il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che sarà uno dei membri.

Il presidente del club partenopeo entra così all’interno della UEFA e, salvo ribaltamenti, ci rimarrà per quattro anni. Le nomine per questi ruoli indicati dalla UEFA avranno infatti una durata valida fino al 2027. Per De Laurentiis si tratta di un ruolo che gli consentirà di guadagnare ancora più fama e prestigio nel panorama del calcio europeo. Dopo una stagione ricca di soddisfazione per tutto il Napoli e durante la quale in molti hanno riconosciuto la bellezza del gioco azzurro, arriva un altro passo importante per il club nel calcio continentale.