Ritiro a Castel di Sangro, stabilite già tre amichevoli: chi sfiderà il Napoli

Il Napoli durante il periodo di ritiro a Castel di Sangro ha già programmato tre amichevoli contro avversarie internazionali.

Il Napoli è nel bel mezzo del ritiro a Dimaro-Folgarida dove si stanno svolgendo le prime fasi di preparazione con il muovo allenatore Rudi Garcia in vista della prossima stagione. Dopo alcuni giorni di lavoro per recuperare la miglior condizione nel gruppo, gli azzurri sono ora pronti per disputare anche alcuni amichevoli che possano mettere alla prova la squadra.

La prima si disputerà nella giornata di domani contro l’Anaune, una rappresentativa dilettantistica locale ma in questo match Garcia ha già ammesso che saranno schierati soprattutto ragazzi della Primavera e i giocatori rientrati dai prestiti. Lunedì 24 luglio ci sarà invece poi un’altra amichevole: questa volta contro la Spal, formazione di Serie C, nella quale potrebbero rivedersi buona parte dei titolari.

Il programma delle amichevoli a Castel di Sangro: Rudi Garcia può fare esperimenti prima dell’esordio in Serie A

In un secondo momento (a partire dal 28 luglio) il Napoli si traferirà invece in Abruzzo a Castel di Sangro, altro luogo in cui gli azzurri sono già stati in passato nel corso delle preparazioni estive. Anche in questo scenario i ragazzi di Rudi Garcia si sottoporranno ad alcuni test amichevoli per verificare il livello della squadra. Nel corso di queste gare amichevoli, al momento sono tre in programma, il tecnico azzurro potrà anche eseguire degli esperimenti in vista dell’esordio in Serie A del 19 agosto a Frosinone.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, le tre amichevoli che il Napoli giocherà nel corso del ritiro a Castel di Sangro saranno tutte e tre contro avversarie internazionali. Si tratta dei turchi dell’Hatayspor (29 luglio), degli spagnoli del Girona (3 agosto) e dei tedeschi dell’Augsburg (6 agosto). Da quel momento in poi mancheranno ancora due settimane prima dell’esordio in Serie A e per Garcia sarà importante dover sistemare solamente gli ultimi dettagli. Questa serie di amichevoli in programma dovrà quindi aiutare il tecnico a sistemare gran parte del lavoro.

Probabile che, comunque, i partenopei giochino un’ulteriore amichevole nel corso del ritiro in Abruzzo. Ricordiamo che la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro terminerà il 12 agosto, dunque non si è esclude la possibilità che si giochi un’altra partita tra l’11 e il 12 agosto, che possa così chiudere il ritiro in vista dell’inizio del campionato di Serie A. L’eventuale avversaria è ancora da decidere, ma è probabile che si tratti ancora una squadra internazionale che possa far salire il livello della preparazione in vista dell’avvio di stagione.