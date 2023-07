Piace anche al Napoli, Giuntoli prova la beffa: vuole portarlo alla Juventus

Il giocatore che tanto piace al Napoli sarebbe finito sul taccuino della Juventus che nei prossimi giorni potrebbe provare a offrire per portarlo a Torino.

Uno degli obiettivi principali di questo calciomercato per la Juventus, secondo Tutto Mercato Web, è quello di rinforzare le fasce. Giuntoli non ha mai nascosto che giocatori come Chiesa e Vlahovic potrebbero essere ceduti per risanare i conti in bilancio del club. È proprio grazie alla partenza del laterale italiano che i bianconeri potrebbero acquistare Jesper Lindstrom, attaccante danese dell’Eintracht Francoforte e della Nazionale scandinava U21.

Accostato alcune settimane fa al Napoli, Lindstrom era l’indiziato numero uno ed il preferito di Aurelio De Laurentiis per sostituire un’eventuale partenza di Lozano. Il giovane danese aveva già affrontato con il Francoforte gli azzurri in occasione della gara di andata di Champions League, in Germania. In quella circostanza Lindstrom agiva da trequartista alle spalle di Kolo Muani.

Duttilità e velocità, perché piace tanto alla Juventus

È proprio la versatilità del talentino danese che piace a Giuntoli e colleghi. Jesper Lindstrom può giocare sia da esterno veloce a tutta fascia che da trequartista nel caso in cui Allegri decidesse di cambiare modulo e di giocare con il 3-5-1-1. Veloce nel dribbling e ottima tattica nel servire i suoi compagni, il danese classe 2001 è un profilo molto gradito in Italia.

Il prezzo del cartellino del giocatore però non è basso, il Francoforte è a conoscenza del potenziale del suo gioellino danese e per questa una sua valutazione si aggirerebbe sui 30-35 milioni di euro. Sull’esterno non soltanto Napoli e Juventus, ma anche la ricca concorrenza del Newcastle. Con Saint Maximin in direzione Arabia Saudita, I magpies potrebbero offrire subito la cifra richiesta dai tedeschi per provare a portare Lindstrom in Premier League.