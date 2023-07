Il Napoli blinda Kvaratskhelia, tutti i dettagli del nuovo contratto

Non solo Osimhen, la dirigenza partenopea è pronta a blindare un altro dei suoi campioni che hanno riportato lo scudetto in città dopo 33 anni.

Ben presto ci saranno novità anche per quanto riguarda il contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Annata straordinaria per il talentuoso esterno georgiano che, da Mvp assoluto della Serie A, è adesso sui taccuini di tutte le grandi squadre europee. A riferire la notizia di un possibile rinnovo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come la dirigenza, dopo aver risolto la situazione Osimhen, si dedicherà anche al georgiano.

Pagato poco più di 11 milioni, commissioni comprese, Kvara è stato prelevato dalla Dinamo Batumi come futura promessa, ma già alla prima stagione il suo valore è salito su una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Impatto devastante sulla Serie A prima che sul prezzo.

Bisogna allontanare le offerte dalla Premier

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voglia di tenersi stretti i suoi gioielli più preziosi. L’annata di Osimhen e Kvara è stata pressoché travolgente. Tutti i tifosi azzurri sono letteralmente rimasti colpiti dalle prestazioni del georgiano che alla sua prima stagione nel nostro campionato è riuscito ad andare addirittura in doppia-doppia. Numeri da basket americano quelli di Khvicha con il Napoli. La dirigenza partenopea è pronta a prolungargli e adeguargli il contratto in modo che il calciatore non venga ingolosito dalle squadre inglesi.

La volontà dell’attaccante è sicuramente quella di rimanere e, sempre secondo quanto riferito dalla rosea, ADL dovrebbe accontentarlo con un prolungamento fino al 2028, più opzione fino al 2029, ed un aumento dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 netti stagionali. Bisogna trattenere gli elementi più cari della bottega, il presidente lo ha promesso ai suoi tifosi che si fidano delle strategie di mercato della dirigenza. Serve una squadra che rimanga comunque competitiva per giocarsela su quattro fronti e la permanenza di Osi e Kvara è troppo importante per Napoli e i napoletani.