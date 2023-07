Doppietta capitale: soldi freschi per il Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis pronto ad incassare, affare da capogiro per il Napoli: tutti i dettagli e le cifre

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è pronto ad incassare una bella cifra per il doppio affare che riguarda il Napoli. La notizia dall’Arabia Saudita è destinata a cambiare il futuro del club azzurro. Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia potrebbe dover fare i conti con le cessioni di due calciatori che negli ultimi anni sono stati fondamentali per lo scacchiere azzurro.

La Lazio, infatti, è pronta a dirottare i 40 milioni provenienti dall’Al Hilal per la cessione di Sergej Milinkovic Savi, per regalare due nuovi acquisti all’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli ha chiesto esplicitamente due calciatori dei partenopei e il patron biancoceleste Claudio Lotito non vede l’ora di accontentare il suo allenatore per affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League.

Boom di milioni nelle casse del Napoli: doppia cessione in arrivo

La Lazio ha, infatti, già da tempo nel mirino due nomi della rosa azzurra: Piotr Zielinski e Matteo Politano. Per quanto riguarda Zielinski, il centrocampista polacco ha già rifiutato svariate proposte multimilionarie dall’Arabia Saudita e, nonostante abbia il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, ha ribadito più volte di voler continuare il proprio sodalizio con il Napoli. La società azzurra però, mentre lavora al nuovo contratto, è aperta a valutare le offerte per il giocatore polacco, ma senza scendere sotto la richiesta di 30 milioni di euro.

Con Sarri ha già lavorato in azzurro e la coppia potrebbe ricomporsi a Roma. Discorso diverso invece per Matteo Politano, che sembra far parte dei piani del nuovo Napoli di Rudi Garcia, visto che l’indiziato a partire sulla fascia destra è Hirving Lozano. Per l’ex Sassuolo la richiesta da parte degli azzurri è di circa 20 milioni di euro e la Lazio non ha alcuna intenzione di arrivare a spendere questa cifra.

Nell’ultima stagione i due azzurri hanno coronato finalmente il sogno di vincere lo Scudetto e sono stati tra i calciatori che hanno celebrato di più la vittoria. Basti pensare all’iconica esultanza di Zielinski a Torino, al gol del vantaggio di Raspadori contro la Juventus, o a quella di Politano con il megafono tra i tifosi del Napoli a Udine. Al momento l’affare è ben lontano dall’essere concluso, ma la Lazio con i 40 milioni ricavati dalla cessione di Milinkovic può far partire il doppio assalto.