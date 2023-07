Senza rinnovo sarà addio: la decisione è presa

Il Napoli ha preso una decisione: se non arriverà il rinnovo sarà addio. De Laurentiis non vuole correre rischi di perderli a zero

Il mercato del Napoli deve ancora entrare nel vivo. I campioni d’Italia al momento stanno tenendo una strategia attendista, valutando bene quali potrebbero essere le prossime mosse. Fino ad ora De Laurentiis ha maggiormente operato dal punto di vista societario e di panchina, sostituendo Cristiano Giuntoli, passato tra mille polemiche alla Juventus, con Mauro Meluso e Luciano Spalletti, desideroso di prendersi un po’ di pausa dal mondo del calcio, con Rudi Garcia.

In casa azzurra però per il momento sono le cessioni a tenere banco. Dopo Kim, diretto in Bundesliga, il Napoli sta valutando come rapportarsi ad altre due situazioni che riguardano due calciatori che si stanno avviando verso la scadenza di contratto: Zielinski e Lozano. Entrambi la scorsa stagione sono stati al centro del progetto Napoli: per il polacco, tra i veterani degli azzurri, 47 presenze e 7 reti, per il messicano, autore di un dualismo con Politano, 41 presenze e 4 reti.

In entrambi i casi però Aurelio De Laurentiis è intenzionato a non rischiare addii a parametro zero. Quindi, qualora non sarà rinnovo il Napoli li cederà. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza la prossima estate e qualora non si riuscisse a trovare l’accordo per il prolungamento, o a cederli entro settembre, il rischio è che si entri nella fascia del parametro zero, con i club interessati pronti ad aspettare il 1 luglio 2024 per prelevarli senza pagare il cartellino. Con un danno economico per il Napoli, naturalmente.

Napoli, le prospettive di Zielinski e Lozano: la situazione

Per quanto riguarda Piotr Zielinski il Napoli, stando alle ultime voci di mercato, avrebbe rifiutato un’offerta di 20 milioni della Lazio. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, che ha allenato il polacco proprio in azzurro, è un suo grande estimatore, ma per il momento l’accordo non è stato raggiunto. Sullo sfondo c’è sempre l’Arabia Saudita, ma non è escluso che alla fine Zielinski e il Napoli trovino l’accordo per un prolungamento di contratto.

Prolungamento che invece sembra essere sempre più lontano per quanto riguarda Lozano. Il calciatore non accetta il rinnovo al ribasso e spera in Premier o Liga. Per il momento però sul tavolo ci sono solo due opzione turche: il Galatasaray e il Fenerbahce. Una terza soluzione potrebbe però arrivare dal Messico, con il Chiva Guadalajara che sogna il grande colpo. Difficile che possa accontentare dal punto di vista economico sia il Napoli che Lozano.