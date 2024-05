Prossimo allenatore Napoli, inaspettato stop di Conte: è rimasto infastidito!

Continua il casting per la panchina del Napoli, con Antonio Conte che si allontana improvvisamente a causa di qualcosa che l’ha infastidito.

Manca sempre meno alla conclusione della stagione del Napoli. Una sola gara di campionato e poi ci sarà il liberi tutti, con molti calciatori che lasceranno la città partenopea in maniera definitiva, su tutti Victor Osimhen che contro il Lecce al Maradona potrebbe disputare i suoi ultimi minuti in maglia azzurra. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha in mente di effettuare una vera e propria rivoluzione di mercato. Il primo tassello da colmare, però, resta quello dell’allenatori.

In tal senso i segnali sembrano convergere tutti verso la soluzione che porta a Gian Piero Gasperini, che però – prima di poter pensare al Napoli – ha la finale di Europa League con la sua Atalanta da disputare. L’avvicinamento a Gasperini, gioco forza, sta portando all’allontanamento delle altre piste, compresa quella di Antonio Conte. L’ex tecnico di Juventus, Inter e Tottenham è decisamente il più apprezzato dalla tifoseria, che a furor di popolo ne chiede l’ingaggio. Di diverso avviso però la dirigenza napoletana, che sta virando su altri obiettivi.

Questa indecisione e i contatti con più allenatori pare abbiano destabilizzato e infastidito Antonio Conte. A scriverlo è l’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

Altolà di Conte. Dopo l’incalzante assalto dei giorni scorsi, arriva la brusca frenata del tecnico pugliese, piuttosto infastidito dal casting in panchina in corso da parte di De Laurentiis. Non siamo alla rottura delle trattative, ma poco ci manca: nelle ultime ore è calato il silenzio, segnale che De Laurentiis ha iniziato a virare sulle altre piste e che l’affare sia caduto in un limbo. Forse, solo un dribbling di De Laurentiis, forse solo un escamotage per spegnere i riflettori su una operazione di cui si sa anche troppo.

Porte chiuse, insomma. Ma mai dire l’ultima parola: anche se questa è una telenovela che è iniziata a ottobre e che magari può riservare qualche (inattesa) ulteriore sorpresa: improbabile, però, che ci possa essere un tentativo estremo per ottenere il via libera del pugliese che, in questi sei mesi, per due volte ha rifiutato la panchina del Napoli: a ottobre e poi anche a gennaio.