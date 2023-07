Clamoroso, l’agente conferma: “Siamo in trattativa con il Napoli”

Il Napoli sta sondando parecchi profili per rinforzarsi in vista del campionato di Serie A 2023/24 e un agente esce allo scoperto.

Il calciomercato sta vivendo uno dei suoi periodi più caldi e tutte le squadre sono alla ricerca dei giusti acquisti per cercare di colmare le lacune presenti nelle proprie rose. Il Napoli, in questo senso, è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa prendere il posto di Tanguy Ndombelé che è tornato al Tottenham dopo la fine del prestito, a confessare questa necessità è stato il neo DS azzurro Mauro Meluso nella conferenza stampa di presentazione. E chi potrebbe prendere il posto del mediano francese all’interno della rosa del Napoli? Tra le varie opzioni di cui il Napoli dispone ce n’è una per la quale è arrivata la conferma anche del procuratore.

Al Napoli piace Pape Diop? L’agente conferma questa ipotesi…

Gerald Sagoe, procuratore tra gli altri di Pape Diop, è intervenuto ai microfoni di “Si gonfia la rete”, trasmissione di Raffaele Auriemma che va in onda su Radio CRC. Il procuratore del calciatore non ha usato mezzi termini e ha fatto capire che la trattativa esiste ed è in corso, di seguito le sue parole:

“Ci sono diversi club interessati al ragazzo, bisognerà capire se il Napoli farà sul serio per acquistarlo, ma il ragazzo ha spessore. Siamo ancora in contatto con il Napoli, la trattativa è in corso, siamo ancora agli albori, ma siamo ancora in contatto con loro. Il fatto che altri giocatori africani abbiano avuto fortuna e velocità di adattamento può essere un elemento a favore del Napoli. Ma bisogna aspettare e vedere come va a finire. Quello che posso dire è che sarebbe molto contento di giocare a Napoli e sarebbe una grande opzione per il suo futuro”.

In molti ora si chiederanno chi sia Pape Diop. Si tratta di un centrocampista giovane, classe 2003, che nel Napoli potrebbe ricoprire il ruolo di Lobotka o in caso di necessità potrebbe agire anche come mezzala al posto di Anguissa e Zielinski. Gode di un buon fisico con 182 cm di altezza e ha un passo rapido. La scorsa estate lo Zulte Waregem, club del campionato belga, lo acquistò dal Diambars, club del Senegal, ovvero la patria del ragazzo. Il fatto che il suo contratto con i belgi scada tra un solo anno favorisce il buon esito dell’operazione e un esborso non eccessivo per il Napoli.