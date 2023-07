Bernardeschi al Napoli? Arriva un assist a sorpresa

Non una stagione entusiasmante per l’attaccante in MLS, che adesso vorrebbe rilanciarsi proprio in Serie A

La parentesi canadese con il Toronto sembrava essere partita in quarta a suon di gol e assist, ma poi la squadra militante in MLS si è classificata al penultimo posto del campionato. Secondo l’edizione odierna del Mattino, infatti Federico Bernardeschi avrebbe voglia di ritornare in Italia e potrebbe farlo proprio al Napoli.

L’idea della dirigenza azzurra è di prendere l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus e si concretizzerebbe qualora venisse ceduto Hirving Lozano. Il messicano è uno dei nomi in uscita dal Napoli e quella di Federico Bernardeschi rappresenterebbe certamente una soluzione a basso prezzo.

Arriva l’assist dal Canada

Secondo il quotidiano napoletano, per monetizzare e facilitare l’uscita di Bernardeschi, il Toronto potrebbe anche “accollarsi” parte dello stipendio dell’attaccante, soluzione chiaramente molto gradita al Napoli. La voglia dell’esterno, Campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2021, sarebbe quella di rilanciarsi e tornare a giocare a calcio ad alti livelli. Ancora nel pieno della maturità calcistica, 29 anni, Bernardeschi potrebbe rappresentare un’ottima alternativa low-cost per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Già accostato agli azzurri durante lo scorso calciomercato estivo, l’esterno italiano scelse il Canada e l’MLS insieme all’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne.

Il 29enne di Carrara ha totalizzat0 con il Toronto 11 gol e 4 assist in 34 partite della Major League Soccer americana, ma la necessità di tornare in Serie A si sta facendo davvero forte negli ultimi momenti. Troppo negativa la sua esperienza oltreoceano dove non è riuscito a trascinare la sua squadra ai playoff nella scorsa stagione, finendo in un baratro in quella attuale, i playoff sono lontanissimi e la classifica dice penultimo posto.

Anche altre squadre del campionato sul giocatore

La voglia del calciatore è quella di riconquistare la Nazionale. Per questo obiettivo è disposto anche a rinunciare ai tantissimi soldi del Toronto e rilanciarsi in Serie A. Federico Bernardeschi però non è stato accostato soltanto al Napoli in questa sessione di calciomercato.

Anche il Bologna di Thiago Motta sarebbe sulle tracce del giocatore toscano. La destinazione sarebbe gradita dallo stesso Bernardeschi che potrebbe trasferirsi ai rossoblu in prestito con un ingaggio di 1,5 milioni, meno della metà rispetto ai 4 milioni percepiti in Canada dal Toronto. La situazione sul giocatore è molto calda: Bernardeschi potrebbe presto tornare in Italia, Napoli e Bologna osservano con attenzione. Se uscisse il messicano, la dirigenza partenopea si lancerebbe subito alla volta dell’esterno ex Juventus.