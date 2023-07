Non rinnova, idea Napoli: possibile colpaccio dalla Fiorentina

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopo la partenza di Ndombele e le possibili cessioni di Demme e Zielinski, tra i nomi seguiti dagli azzurri c’è anche un vecchio pallino.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi da regalare a mister Rudi Garcia con i quali dovrà lavorarci in questi giorni di ritiro a Dimaro e poi in seguito anche a Castel di Sangro. Uno dei reparti in cui la società deve intervenire maggiormente è il centrocampo. Rispetto alla scorsa stagione la rosa azzurra ha perso già Tanguy Ndombele che è tornato al Tottenham dopo la fine del prestito. Anche le posizioni di Piotr Zielinski e Diego Demme sono in bilico e per entrambi ad oggi non si può escludere una cessione in questa estate.

Si riapre la pista Castrovilli per il Napoli: distanza con la Fiorentina per il rinnovo

Per cercare di rinforzarsi nel reparto nevralgico del campo ecco che gli azzurri hanno preparato un elenco di obiettivi. In questa lista, secondo quanto riferito dai colleghi di TMW, c’è anche il nome di Gaetano Castrovilli. Il numero 10 della Fiorentina piace da tempo alla società di Aurelio De Laurentiis che già in passato aveva messo gli occhi su di lui. Tuttavia, non se ne è mai fatto nulla e il centrocampista classe 1997 ancora oggi indossa la maglia viola.

Un fattore che può giocare a favore del Napoli e far pendere l’ago della bilancia verso un buon esito di questo affare per gli azzurri è il contratto di Castrovilli. L’attuale accordo che lega la Fiorentina al suo numero 10 scadrà infatti il 30 giugno 2024 e ciò costringe quindi la società viola a prendere una decisione in fretta sul futuro del giocatore.

Il club toscano non può infatti protrarre ancora a lungo le trattative per un eventuale rinnovo sul quale ancora oggi permane distanza perché significherebbe rischiare di perdere a zero già nel prossimo inverno. È proprio in questa situazione di stallo che il Napoli vorrebbe provare ad inserirsi e a mettere le mani su Castrovilli.