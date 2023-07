De Laurentiis e Lozano a colloquio: è successo tutto a fine allenamento – VIDEO

Primo colloquio tra Hirving Lozano e il patron De Laurentiis in quel di Dimaro-Folgarida al termine della prima sgambata.

Hirving Lozano prosegue il proprio recupero: il Chucky a seguito dell’infortunio subito contro la Fiorentina, ha iniziato il ritiro di Dimaro-Folgarida allenandosi a parte.

Il faccia a faccia con ADL

Futuro tutto da definire per lui, come dichiarato dallo stesso patron De Laurentiis: il contratto in scadenza rappresenta attualmente un ostacolo, limite superabile attraverso un prolungamento contrattuale o una eventuale cessione.

Fondamentali i dialoghi e colloqui con l’ex PSV e i suoi agenti nelle prossime settimane, quest’ultimi si confronteranno con Rudi Garcia e la dirigenza optando per la scelta migliore.

Stamane, intanto, Lozano si è reso protagonista di un primo confronto a Dimaro: il messicano si è avvicinato al patron dei campioni d’Italia e si è intrattenuto con lui.

Al suo fianco il medico della Sapienza che sta seguendo l’iter riabilitativo del classe ’95, probabile che sia parlato quindi oltre che di futuro, anche del recupero muscolare di quest’ultimo.