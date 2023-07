Può raggiungere Insigne in America: sirene dalla MLS per l’azzurro

Uno dei giocatori azzurri potrebbe lasciare Napoli: sirene dall’America per lui, potrebbe raggiungere l’ex compagno Lorenzo Insigne in MLS.

Il Napoli continua il suo mercato in uscita, con diversi giocatori presenti nella lista dei partenti. Nelle prossime giornate il Napoli delineerà il futuro di alcuni giocatori che al momento sono in bilico.

La dirigenza partenopea dovrà decidere cosa fare con alcuni azzurri che hanno il futuro ancora incerto. Nel ritiro di Dimaro, in Trentino-Alto Adige, il tecnico francese Rudi Garcia valuterà cosa fare con questi giocatori non certi della loro permanenza.

Lozano verso l’MLS: piace ai Los Angeles FC

Nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via il ritiro del Napoli in quel di Dimaro-Folgarida. Nella prima sessione d’allenamento diretta da Rudi Garcia, Hirving Lozano ha svolto un lavoro personalizzato visto i postumi dell’infortunio rimediato nel finale della stagione 2022/2023.

Il futuro dell’esterno messicano è sempre più lontano dal Napoli, visto anche il contratto in scadenza nel 2024. La dirigenza partenopea non ha intenzione di rinnovare il contratto a Lozano, e dunque la cessione in questa sessione di mercato è molto probabile. Dopo le sirene arabe delle scorse settimane c’è un nuovo club pronto ad acquistare l’esterno del Napoli.

In seguito ad un’intervista concessa ad ESPN, il direttore sportivo dei Los Angeles FC, Marco Garces, ha risposto con un chiaro “Mi appello al quinto emendamento”, ovvero alla facoltà di non rispondere, quando gli è stato chiesto dell’interessamento del club per Lozano.

Dunque si iscrive alla corsa per acquistare Lozano anche il club americano, che potrebbe presentare un’offerta al Napoli già nei prossimi giorni.

In America Hirving Lozano ritroverebbe il suo vecchio capitano ed ex compagno di squadra Lorenzo Insigne, che attualmente gioca con il Toronto. Nei Los Angeles FC invece il messicano troverebbe una bandiera del calcio messicano, ovvero Carlos Vela, che gioca proprio nel ruolo dell’esterno del Napoli.

Inoltre nella squadra campione d’America è presente anche una leggenda del calcio italiano come Giorgio Chiellini. Resta da capire se i Los Angeles FC proveranno a presentare un’offerta al presidente Aurelio De Laurentiis nelle prossime settimane, e dunque a spingere per assicurarsi le prestazioni di Lozano.

L’esterno messicano al momento continua a svolgere il suo lavoro personalizzato in quel di Dimaro-Folgarida, per rientrare al più presto nella miglior condizione fisica possibile. Le prossime settimane saranno decisive e delineeranno il futuro di Lozano, e scopriremo se la carriera del messicano sarà ancora in Europa o se passerà nel continente americano.