“Aspettavano una risposta entro stasera”, ultim’ora: salta una cessione per il Napoli?

L’Arabia Saudita fa sul serio per il fuoriclasse del Napoli, ma si aspettano una risposta in tempi brevi dal club azzurro e dal giocatore

L’Arabia Saudita, dopo gli onerosi acquisti di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, l’ex azzurro Kalidou Koulibaly e tanti altri, ha bussato anche alle porte della Serie A e del Napoli. Negli scorsi giorni si è concretizzato il passaggio di Milinkovic Savic dalla Lazio all’Al-Hilal, con il quale ha firmato un ricco triennale da circa 20 milioni di euro annui. Tuttavia, non è l’unico top player di Serie A insidiato dal Medio Oriente.

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un forte interessamento da parte dell’Al Ahli per Piotr Zielinski. Il club saudita sarebbe pronto a sborsare 25 milioni di euro per strapparlo al Napoli, mentre al calciatore polacco andrebbero circa 36 milioni di euro in tre anni. Vista la difficile situazione legata al rinnovo di contratto con il club partenopeo, in scadenza nel 2024, anche la Lazio di Maurizio Sarri, grande estimatore del polacco, avrebbe messo gli occhi su di lui per sostituire Milinkovic Savic. Tuttavia, a differenza del club saudita, i biancocelesti non hanno ancora formulato un’offerta ufficiale al club di De Laurentiis.

Zielinski-Arabia, salta l’affare? Il retroscena svelato dall’esperto di mercato fa ben sperare i tifosi del Napoli

Per quanto riguarda la trattativa con l’Al Ahli, ci sarebbero novità importanti. A riferirlo è Alfredo Pedullà, tramite il suo profilo Twitter. Di seguito quanto evidenziato nel tweet:

“Dall’Arabia aspettavano una risposta entro stasera, non è arrivata. Lui riflette, l’offerta è importante. Gli arabi lo aspetteranno non oltre il week end. Intanto la Lazio è in attesa: fin qui nessun offerta al Napoli, ma resta il gradimento”.

Il club saudita non ha intenzione di aspettare la prossima settimana per avere una risposta, in caso di risposta negativa però bisognerà sempre tener conto del gradimento della Lazio e di mister Sarri, ovviamente tutto questo nel caso in cui non dovesse prolungare il suo contratto con il Napoli dopo ben 7 stagioni da protagonista assoluto in maglia azzurra.

Proprio riguardo questo, in questi primi giorni di ritiro a Dimaro, dove è presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ci sarà un colloquio tra il patron azzurro e l’entourage del polacco per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto. Dunque, i prossimi saranno giorni decisivi per decidere il futuro di uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione e, in generale, delle ultime stagioni del Napoli.